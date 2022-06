Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Installation de panneaux de temps de parcours dans l'axe du tunnel

Trinseo , fournisseur de solutions de matériaux spécialisés et Atos annoncent aujourd'hui que Trinseo a retenu une solution numérique récemment commercialisée par Atos pour caractériser et surveiller l'empreinte carbone de l'intégralité de son...

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Dave Jaworsky, maire de Waterloo, ont annoncé un...