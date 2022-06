Annonce des travaux préparatoires pour la reconstruction du CHSLD de Maniwaki en maison des aînés





QUÉBEC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, et le député de Gatineau, Robert Bussière, annoncent aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, que des travaux préparatoires seront menés cet été pour la reconstruction du CHSLD de Maniwaki en maison des aînés (MDA), et ce, pour desservir la population de la Vallée-de-la-Gatineau sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Le projet consiste à construire une MDA d'une capacité de 100 lits permettant le regroupement des 69 lits du centre d'hébergement actuel et les 14 lits situés en milieu hospitalier ainsi que le développement de 17 autres places afin de répondre aux besoins identifiés par la projection de clientèle pour le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau. Le projet inclut également un centre de jour permettant d'accueillir de 15 à 20 personnes.

Ce projet est construit en remplacement du Centre d'hébergement de Maniwaki (anciennement connu comme le Foyer Père Guinard) situé en zone inondable et présentant des déficiences fonctionnelles majeures et des superficies insuffisantes.

Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l'environnement de la maison des aînés facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ce milieu, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention du personnel.

Citations :

«?Avec le déploiement de la politique d'hébergement et de soins et services de longue durée, nous mettons de l'avant de nouveaux standards de qualité de soins et de services qui amélioreront de manière durable la vie de nos personnes aînées, de même que celle de leur famille ainsi que du personnel. Ce grand projet de conversion de places en maison des aînés témoigne de notre volonté de transformer en profondeur les milieux d'hébergement au Québec.?»

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

«?L'annonce des travaux préparatoires pour la reconstruction du CHSLD de Maniwaki en MDA est une excellente nouvelle pour les personnes aînées d'ici ainsi que leurs proches. Nous sommes très fiers de ce projet qui favorisera leur épanouissement, dans le respect de leur besoin d'intimité et de sécurité. Un tel projet démontre que notre gouvernement fait des choix cohérents pour que ces personnes aient accès à des milieux de vie de qualité.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

«?Je salue le travail des équipes qui ont rendu possible ce projet si important pour la région de la Vallée-de-la-Gatineau. Il était très attendu par la communauté. Nous pouvons être très fiers des nouvelles installations qui seront construites prochainement et qui offriront un milieu de vie de qualité, convivial et mieux adapté aux besoins de nos personnes aînées et de leurs familles. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants :

Plus de 3?000 places en centres d'hébergement et de soins de longue durée feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Cette MDA s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Les personnes intéressées à se joindre aux équipes de ces milieux de vie, comprenant les maisons des aînés et alternatives, sont invitées à suivre le processus de recrutement déterminé par les établissements régionaux de santé et de services sociaux. Pour obtenir toute l'information, consultez la page suivante : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ressources/maisons-des-aines-et-maisons-alternatives-information-aux-futures-equipes/.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

