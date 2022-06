Fast Buds : la légalisation du cannabis en Allemagne ouvrira la voie à la culture à domicile





BARCELONE, Espagne, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- À la faveur d'une évolution qui pourrait changer la donne pour l'industrie du cannabis, le gouvernement allemand a confirmé son intention de légaliser la vente de cannabis à usage récréatif dans les mois à venir.

Cette politique, révélée pour la première fois dans le cadre d'un engagement pris par le gouvernement de coalition récemment formé par le chancelier Olaf Scholz, devrait ouvrir la porte au plus grand marché légalisé du cannabis en Europe.

Les développements passionnants de ce mois-ci sont assurément un coup de pouce pour Fasbuds, car la célèbre société de semences est en pleine planification d'un marché légalisé de la marijuana en Allemagne. Déjà fortement implantée en Autriche, l'entreprise va étendre ses activités en Allemagne dans les mois à venir, avec la mise en oeuvre en cours d'un plan visant à trouver des points de vente potentiels et à développer la distribution.

Sachant que jusqu'à 5 % de la population allemande consomme régulièrement du cannabis, la législation en préparation ouvre un nouveau marché potentiellement vaste et passionnant pour les entreprises de cannabis comme Fast Buds , leader du marché de la production de graines de cannabis.

Grâce à une génétique d'élite qui rend la culture à domicile plus facile que jamais, l'équipe de Fast Buds effectue des recherches et des expériences sur la génétique du cannabis depuis plusieurs années. La sélection par l'entreprise des phénotypes les plus désirables et des caractéristiques de croissance les plus stables a donné naissance à un catalogue exceptionnel de variétés auto floraison à croissance rapide.

Au-delà du potentiel considérablement accru de croissance et de coopération avec les magasins et les distributeurs, Fast Buds a l'intention d'accroître considérablement les connaissances sur la culture à domicile au sein des ménages allemands. Déjà en discussion avec une série d'institutions éducatives potentielles, Fast Buds a accumulé des années d'expérience et de connaissances qui lui ont permis de constituer sa propre grande bibliothèque en ligne, déjà disponible dans plus de dix langues.

À l'avenir, Fastbuds a l'intention de systématiser sa vaste base de données d'informations tout en ajoutant des couches plus détaillées au contenu existant. Cela permettra aux débutants comme aux cultivateurs expérimentés d'accéder aux informations dont ils ont besoin avec une relative facilité. Ayant déjà traduit l'ensemble de son site Web en allemand, et avec l'ajout d'un service d'assistance allemand, Fast Buds est prêt à servir un marché allemand élargi.

En travaillant en étroite collaboration avec l'organisation juridique allemande KFNPLUS, ils seront en mesure d'analyser systématiquement toutes les étapes de la législation actuelle. Ce partenariat permettra à Fast Buds de réagir rapidement aux évolutions rapides et de modifier ses politiques internes en fonction de la future législation, le cas échéant.

Fast Buds s'est certainement établi comme un précurseur dans le développement de la génétique du cannabis, et en tant qu'entreprise experte sur le marché des graines auto floraison, la société est convaincue que la future légalisation du cannabis en Allemagne permettra une augmentation spectaculaire des opportunités commerciales tout en augmentant l'intérêt pour la culture à domicile.

Image - https://mma.prnewswire.com/media/1848158/Fast_Buds.jpg

