L'IEEE, l'Institut canadien des ingénieurs et l'Union radio-scientifique internationale reconnaissent l'importance historique et l'héritage du réseau transcanadien à micro-ondes

OTTAWA, ON, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - l'IEEE, l'Institut canadien des ingénieurs (ICI) et le Comité national canadien de l'Union radio-scientifique internationale (CNC-URSI) s'associeront à Bell Canada, TELUS et SaskTel pour souligner une des plus grandes réalisations techniques de l'histoire du Canada : l'inauguration officielle du réseau transcanadien à micro-ondes le 1er juillet 1958 et l'immense influence qu'il a eue sur la société et l'économie canadiennes.

En 1958, le réseau transcanadien à micro-ondes a permis de lancer le réseau de télévision en direct et le service téléphonique interurbain à composition directe pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Composé de 139 tours de relais couvrant plus de 6 275 kilomètres de Victoria, en Colombie-Britannique, à Sydney, en Nouvelle-Écosse, il s'agissait, une fois terminé, du plus long réseau à micro-ondes au monde. Prolongé et mis à niveau plusieurs fois au cours de ses quatre décennies d'exploitation, il a jeté les bases de la plupart des infrastructures de télécommunications sur lesquelles nous comptons aujourd'hui.

« Le 1er juillet 1958, la devise officielle du Canada a soudainement acquis une signification plus profonde lorsque le réseau transcanadien à micro-ondes a été officiellement mis en oeuvre. Les Canadiens ont pu, pour la première fois, s'appeler directement et partager des programmes télévisuels a mari usque ad mare, d'un océan à l'autre. Le réseau nous a rassemblés en tant que nation comme peu de réalisations l'ont fait avant ou depuis. »

- Professeur David Michelson de l'Université de la Colombie-Britannique, historien de l'IEEE Canada

Toutes les photos sont des gracieusetés de la collection historique de Bell

« Alors que le Canada célèbre son 155e anniversaire, l'IEEE Canada est fier de se joindre à l'Institut canadien des ingénieurs (ICI), le Comité national canadien de l'Union radio-scientifique internationale (CNC-URSI), Bell, TELUS et SaskTel pour reconnaître l'apport et commémorer l'achèvement du réseau transcanadien à micro-ondes en 1958. Il s'agit probablement du plus important effort de construction de la nation au Canada depuis l'achèvement du chemin de fer Canadien Pacifique en 1885 et l'une des plus grandes réalisations en ingénierie dans l'histoire du Canada. »

- Robert Anderson, président d'IEEE Canada

« Bell est honorée de s'associer à l'IEEE, à l'ICI, au CNC-URSI, à TELUS et à SaskTel pour souligner l'importance du réseau transcanadien à micro-ondes qui a traversé notre vaste pays en connectant les Canadiens pour la première fois il y a plus de 60 ans. Il s'agissait d'une réalisation importante et, depuis, nous avons été en mesure de connecter encore plus de Canadiens dans les petites et grandes collectivités et dans les régions rurales et éloignées du pays. Je suis fier que Bell continue de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde grâce aux réseaux de communication les plus avancés. »

- Stephen Howe, chef du développement technologique et de l'information, Bell

« Le fait de reconnaître, avec nos partenaires, l'IEEE, l'ICI, Bell, le CNC-URSI et SaskTel, l'histoire et l'héritage du réseau transcanadien à micro-ondes me rend fier en tant qu'ingénieur canadien. Il a eu une importante incidence sur notre société à l'époque pour permettre de connecter les Canadiens d'un océan à l'autre. Il a permis au Canada d'être parmi les premiers pays au monde à utiliser le téléphone par micro-ondes. Le réseau témoigne de l'innovation canadienne qui a depuis continué d'évoluer, nous permettant de maintenir notre position de chef de file mondial avec les meilleurs réseaux de la planète. »

- Ibrahim Gedeon, chef du développement technologique, TELUS, et Fellow de l'IEEE

« Le réseau transcanadien à micro-ondes a joué un rôle déterminant dans la connexion de la Saskatchewan et de SaskTel au reste du pays. SaskTel est honorée d'être l'un des nombreux partenaires qui célèbrent cette réalisation marquante et l'importance que cette dernière a dans notre histoire canadienne. »

- Daryl Godfrey, chef du développement technologique, SaskTel

La reconnaissance lancera également le projet d'historique du réseau transcanadien à micro-ondes, un effort pour tendre la main aux milliers d'ingénieurs canadiens avec des souvenirs et des artefacts du réseau. Le projet vise à les conserver dans une archive numérique qui sera administrée conjointement par l'IEEE Canada et le Comité national canadien pour l'Union radio-scientifique internationale (CNC-URSI).

Pour plus d'informations sur le réseau transcanadien à micro-ondes et le projet d'historique du réseau transcanadien à micro-ondes, veuillez visiter le site ursi/tcms ou ieee/tcms.

