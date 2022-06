Le gouvernement du Canada annonce des fonds pour des initiatives d'infrastructures résilientes aux changements climatiques





OTTAWA, ON, le 28 juin 2022 /CNW/ - Les Canadiens ressentent de plus en plus les effets des changements climatiques. Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les vents violents et les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquents, et ils ont des répercussions sur nos infrastructures. Le gouvernement du Canada investit dans d'importantes initiatives pour s'assurer que les collectivités disposent des connaissances, des directives et des outils nécessaires pour assurer la sécurité de leurs citoyens.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et Chantal Guay, présidente-directrice générale du Conseil canadien des normes, ont annoncé un financement de 46,7 millions de dollars pour deux importantes initiatives de résilience climatique : l'Initiative sur l'environnement bâti résilient aux changements climatiques, et le Programme de normes pour des infrastructures résilientes.

L'Initiative sur l'environnement bâti résilient aux changements climatiques (IEBRCC), financée par Infrastructure Canada et dirigée par le Conseil national de recherches du Canada, fournira les connaissances nécessaires pour adapter nos infrastructures publiques, au besoin, pour orienter les changements apportés aux codes du bâtiment et des infrastructures, et pour créer des guides, des normes, des outils et des solutions techniques pour la résilience aux changements climatiques. Dotée d'un financement de 35 millions de dollars sur cinq ans, l'Initiative soulignera l'importance de la résilience grâce à la collaboration de l'ensemble du secteur de la construction, de la conception et de la prise de décision à la construction, l'exploitation, l'entretien et la modernisation.

Le Programme de normes pour des infrastructures résilientes (PNIR), dirigé par le Conseil canadien des normes, recevra un nouveau financement de 11,7 millions de dollars sur cinq ans pour élaborer des normes et des directives connexes portant sur des domaines prioritaires comme la chaleur, les inondations et la dégradation du pergélisol dans le Nord. Dans le cadre du programme, on travaille avec les collectivités et les bénéficiaires pour s'assurer que les projets de normalisation favorisent une approche cohérente de l'adaptation aux changements climatiques, améliorent la résilience et appuient la prise de décisions éclairées pour les infrastructures et les bâtiments partout au Canada.

Ces initiatives contribueront à améliorer la résilience aux changements climatiques en guidant la conception, la rénovation et la modernisation des bâtiments et des infrastructures. Les outils et les connaissances techniques développés aideront les collectivités à prendre des décisions orientées en fonction du climat, et réduiront les coûts liés à la construction, à l'exploitation et à la réparation. Ainsi, les structures nouvelles et existantes continueront d'assurer la santé, la sécurité et la prospérité des Canadiens.

« Les collectivités de tout le Canada ont ressenti les effets des changements climatiques au cours des dernières années. Alors que nous continuons de prendre des mesures audacieuses pour réduire nos émissions et protéger la nature, nous devons soutenir les initiatives de recherche qui orientent les efforts d'atténuation et d'adaptation afin que les infrastructures nouvelles et existantes puissent mieux résister aux phénomènes météorologiques extrêmes. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les effets des changements climatiques sont réels et se font sentir partout au Canada - des plaines inondées des Prairies jusqu'à l'intérieur de la Colombie-Britannique ravagé par les incendies, en passant par les récentes tempêtes dévastatrices en Ontario. Les initiatives annoncées aujourd'hui généreront des connaissances essentielles qui nous aideront à prendre des décisions plus éclairées en matière de climat. Ensemble, nous trouverons des solutions qui soutiendront nos collectivités et contribueront à renforcer la résilience pour lutter contre les changements climatiques partout au Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Conseil national de recherches du Canada est ravi de travailler une fois de plus avec des collaborateurs de tout le secteur à la recherche et au développement qui seront nécessaires pour adapter les infrastructures essentielles du Canada aux changements climatiques. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec les experts en construction de tout le Canada afin de fournir les connaissances et les outils nécessaires pour améliorer et faire progresser la résilience des infrastructures et des collectivités du Canada. »

Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

« Le Canada est confronté à des risques croissants de feux de forêt, de tempêtes, de vents violents, etc. Si rien ne change, nous continuerons à voir augmenter les menaces pour les vies et les biens. Les normes adaptées au climat pour les infrastructures et les bâtiments peuvent nous aider en codifiant les principes clés et les pratiques exemplaires, afin de garantir que les collectivités canadiennes seront plus sûres et plus saines à l'avenir. »

Chantal Guay, PDG, Conseil canadien des normes

Faits en bref

L'Initiative sur l'environnement bâti résilient aux changements climatiques s'appuie sur les fondements et les réussites de l'Initiative sur les immeubles résilients aux changements climatiques et les infrastructures publiques de base (IRCCIPB), une initiative semblable sur cinq ans qui a pris fin en mars 2021.

Dans le cadre de l'Initiative sur les IRCCIPB, plus de 150 collaborateurs, y compris tous les ordres de gouvernement, des experts nationaux et internationaux issus du monde universitaire, des sociétés d'ingénieurs-conseils, de l'industrie, des organisations à but non lucratif et de la communauté scientifique climatique ont contribué à l'élaboration d'outils pratiques pour aider l'industrie canadienne de la construction à relever les défis de l'avenir.

Par exemple, les résultats de l'IRCCIPB comprennent des données climatiques prospectives pour faciliter la conception, pour plus de 600 emplacements partout au Canada, ainsi que le tout premier Guide national sur les incendies en milieu périurbain.

Le Programme de normes pour des infrastructures résilientes a été lancé en 2016. Au cours des cinq premières années de mise en oeuvre du programme, on a soutenu l'élaboration de 41 normes et orientations connexes visant à protéger les collectivités et les infrastructures, notamment contre les inondations, les vents violents et la dégradation du pergélisol.

