Entente avec la Fondation Mira et le Réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) - Des chiens d'accompagnement au tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale

QUÉBEC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme-pilote de chiens de soutien et d'accompagnement dans le cadre du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

Ce nouveau service sera offert en collaboration avec le Réseau des CAVAC et la Fondation Mira, et fait partie des nombreuses actions mises en place dans le cadre du tribunal spécialisé afin d'offrir un meilleur soutien et un meilleur accompagnement aux personnes victimes durant leur parcours à travers le système de justice. En ce sens, ce programme-pilote de chiens d'assistance sera lancé dans les cinq premiers districts dans lesquels le tribunal spécialisé a été déployé, soit :

Québec, palais de justice de Québec;

Beauharnois , palais de justice de Salaberry-de- Valleyfield ;

, palais de justice de Salaberry-de- ; Bedford , palais de justice de Granby;

, palais de justice de Granby; Drummond , palais de justice de Drummondville;

, palais de justice de Drummondville; Saint-Maurice , palais de justice de La Tuque.

Les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale pourront ainsi bénéficier de la présence réconfortante et sécurisante de chiens de soutien lors de leur passage au tribunal, par exemple lors de leur témoignage à la Cour.

« Avec le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, nous nous assurons que les personnes victimes seront désormais au coeur du processus. La présence de chiens de soutien dans les palais de justice s'ajoutera aux nombreuses autres mesures mises en place et contribuera à favoriser ce sentiment de confiance et de sécurité. Il est primordial que les personnes victimes, lorsqu'elles font le choix courageux de dénoncer et de porter plainte, puissent se sentir soutenues, écoutées, accompagnées et surtout en sécurité tout au long de leur parcours à travers le système de justice. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre de la Langue française

« La Fondation Mira observe depuis plus de 40 ans l'éventail immense des bienfaits des chiens sur sa clientèle. Ayant mis en place des projets-pilotes dans différents milieux policiers et centres spécialisés au Québec dans les dernières années, nous savons que les chiens ont un impact positif sur les personnes victimes. Ce projet-pilote avec le Réseau des CAVAC vient confirmer notre expertise et la certitude que les chiens peuvent faire une différence significative dans le parcours des victimes à travers le système de justice. La Fondation Mira est fière de pouvoir poser un geste concret sur le terrain pour leur venir en aide. »

Nicolas St-Pierre, directeur général de la Fondation Mira

À propos du tribunal spécialisé

La création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale constitue une mesure phare du rapport Rebâtir la confiance, déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. La Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2021.

a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2021. Les cinq premiers districts retenus pour le déploiement des projets pilotes de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale sont : Québec (palais de justice de Québec), Beauharnois (palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield ), Bedford (palais de justice de Granby ), Drummond (palais de justice de Drummondville ) et Saint-Maurice (palais de justice de La Tuque ).

(palais de justice de ), (palais de justice de ), (palais de justice de ) et (palais de justice de ). Le 2 mai dernier, une deuxième série de districts sélectionnés a été annoncée : Laval (palais de justice de Laval ), Saint-François (palais de justice de Sherbrooke ), Mégantic (palais de justice de Lac-Mégantic), Mingan (palais de justice de Sept-Îles) et Montmagny (palais de justice de Montmagny ).

Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme en leur fournissant gratuitement un chien entraîné pour répondre à leurs besoins. Depuis sa création en 1981, la Fondation Mira a remis plus de 3 700 chiens-guides et chiens d'assistance à des personnes en quête d'une meilleure qualité de vie. Mira.ca

