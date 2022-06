La fête du Canada à Laval : vivre ensemble





LAVAL, QC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Cette année, la fête du Canada revient au Centre de la nature de Laval le 1er juillet. L'occasion de se retrouver, de partager et de profiter d'une grande aire de jeux dans ce lieu verdoyant.

Durant tout l'après-midi, à partir de 14 h, des activités seront dédiées aux petits et aux grands : course à obstacles, atelier artistique, maquillage, structures gonflables, camions de rue et jeux animés façon kermesse. La station radiophonique WKND-FM sera aussi sur place avec son équipe d'animateurs dans une aire ludique et conviviale.

Les Lavallois et Lavalloises pourront également rencontrer les Forces armées canadiennes présentent sur le site et déguster le traditionnel gâteau de la fête du Canada.

À 20 h 30, place à la musique! Le spectacle de la fête du Canada naviguera à travers différents styles musicaux. Une programmation originale avec la présence de Paul Kunigis, dont la musique est une mosaïque d'influences et de cultures dans lesquelles ce chanteur a baigné, et du groupe QW4RTZ a cappella. Ce quatuor combine humour, prouesses vocales et relève le défi de plaire à tous les publics.

Un spectacle joyeux et festif qui se clôturera avec des feux d'artifice.

Venez célébrer, vibrer et danser ensemble le vendredi 1er juillet au Centre de la nature pour la fête du Canada. Les coeurs vont battre fort à Laval pour ces retrouvailles en personne. Tous les détails sont sur le site web de la fête du Canada à Laval.

Facebook : @feteducanadalaval

Instagram : @feteducanadalaval

#CanadaLaval2022

Crédits

Producteur : Tandem Communication

Direction de création : Tandem Communication

Direction de projet : Tandem Communication

Direction artistique : Véronique Marcotte

À propos de Tandem Communication

Ancrée à Montréal et rayonnant d'un bout à l'autre du pays, Tandem déploie depuis 2002 sa rigueur stratégique, son audace créative et sa solide expertise logistique afin de proposer des expériences de communication-marketing percutantes et d'exécution soignée. Tandem, c'est une équipe de passionnés qui n'a pas froid aux yeux et qui met tout en oeuvre pour atteindre les objectifs de ses clients.

SOURCE Tandem communication

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 09:39 et diffusé par :