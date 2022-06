Synaptics choisit les flux de conformité VVC d'Allegro DVT





Allegro DVT, le plus important fournisseur de jeux de tests de conformité pour les codecs vidéo et de blocs d'IP de traitement vidéo pour semi-conducteurs, a annoncé aujourd'hui que Synaptics Incorporated, l'une des plus importantes entreprises de semi-conducteurs fabless au monde, a choisi les flux de tests VVC d'Allegro DVT pour garantir la conformité totale des produits de Synaptics avec la nouvelle norme de compression vidéo VVC émergente.

Versatile Video Coding (VVC), également connue sous le nom de H.266, est la toute dernière norme de compression vidéo, elle a été finalisée en 2020. Elle succède à HEVC/H.265 et a été conçue pour atteindre deux objectifs fondamentaux : améliorer la performance de compression et la polyvalence pour prendre en charge un large éventail d'applications vidéo comme la téléphonie mobile, la vidéo à la demande, la télédiffusion, la diffusion OTT, la visioconférence, les contenus d'écrans, le codage à 360° et le codage évolutif.

Craig Stein, SVP/GM Mobile et IoT chez Synaptics, a déclaré : « L'exhaustivité et l'étendue des tests fournies par la solution de jeux de tests VVC d'Allegro garantit la robustesse de la mise en oeuvre du décodeur VVC de Synaptics et sa totale conformité avec la nouvelle norme de compression vidéo VVC. »

Nathalie Brault, COO chez Allegro DVT, a ajouté : « Nous sommes fiers que Synaptics ait choisi nos jeux de tests VVC, prouvant une nouvelle fois la qualité de nos solutions de flux de conformité. À mesure que l'efficacité de compression des nouveaux codecs vidéo augmente, il en va de même pour la complexité de mise en oeuvre. Plus que jamais, le secteur a besoin d'un fournisseur fiable de flux de tests afin de garantir une conformité à 100 % avec les normes de compression vidéo. »

À propos de Synaptics

Synaptics (Nasdaq : SYNA) modifie la manière dont les humains interagissent avec les appareils connectés et les données, concevant des expériences exceptionnelles pour le domicile, le travail, la voiture et les déplacements. Synaptics est le partenaire de choix des fournisseurs de systèmes intelligents les plus innovants au monde, qui intègrent de multiples technologies expérientielles dans des plateformes rendant nos vies numériques plus productives, instructives, sûres et agréables. Ces clients combinent les technologies différenciées de Synaptics dans les domaines du tactile, de l'affichage et de la biométrie avec une nouvelle génération de connectivité avancée et de traitement de la vidéo, de la vision, de l'audio, de la parole et de la sécurité amélioré par l'IA.

Pour plus d'informations au sujet de Synaptics, rendez-vous sur : www.Synaptics.com.

À propos d'Allegro DVT

Basé à Grenoble/France et disposant de bureaux à Belfast/Irlande du Nord et Pékin/Chine, Allegro DVT est un fournisseur mondial de solutions de technologies vidéo numériques, notamment les flux de conformité et les IP à semiconducteur à codec vidéo axés sur les normes H.264/AVC, H.265/HEVC, AVS2, AVS3, VP9, AV1 et VVC.

Pour plus d'informations au sujet d'Allegro DVT, rendez-vous sur : www.allegrodvt.com

