LA VILLE DE CALGARY, EN ALBERTA, SE VOIT CONFIER L'ORGANISATION DES JEUX D'HIVER D'OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA 2024





CALGARY, AB, le 28 juin 2022 /CNW/ - C'est avec grand plaisir qu'Olympiques spéciaux Canada annonce que la ville de Calgary, en Alberta, accueillera les prochains Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada en 2024.

« Calgary est fière d'avoir été choisie comme ville hôte des Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada 2024 », affirme la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek. « Nous nous réjouissons de pouvoir partager nos magnifiques installations, et c'est à bras ouverts que notre collectivité inclusive saura accueillir tous les participants. Je suis convaincue que les Calgariens seront nombreux à se porter bénévole pour offrir à ces athlètes extraordinaires et à leur famille une expérience absolument inoubliable. »

Ce sera la quatrième fois qu'une ville de l'Alberta accueille des Jeux nationaux d'Olympiques spéciaux Canada. Calgary est une ville en pleine croissance qui a été le théâtre d'une multitude d'événements qui ont connu un vif succès au fil des ans. Elle a été la première ville canadienne à accueillir les Jeux olympiques d'hiver et a plus récemment accueilli les Jeux provinciaux d'Olympiques spéciaux Alberta en 2019.

« Comme Calgary a déjà accueilli des compétitions nationales et internationales, nous sommes déjà convaincus que la Ville ne ménagera aucun effort pour offrir une expérience exceptionnelle aux centaines d'athlètes qui participeront à cette prestigieuse compétition sportive d'Olympiques spéciaux Canada », souligne Sharon Bollenbach, directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada. « Nos athlètes attendent l'annonce de prochains Jeux nationaux avec impatience depuis février 2020. Il va sans dire qu'ils seront absolument emballés d'apprendre que les Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada 2024 auront lieu à Calgary! »

Selon Blair McIntosh, vice-président aux sports d'Olympiques spéciaux Canada, Calgary a présenté une solide candidature axée sur le soutien et le confort des athlètes.

« Les promoteurs souhaitaient présenter les Jeux en plein coeur de la ville », explique M. McIntosh. « En plus de permettre aux participants de découvrir tout ce que Calgary a à offrir, il s'agit d'une excellente occasion de placer nos athlètes sous les projecteurs, au coeur même de la collectivité, où nous pourrons constater le pouvoir de l'inclusion en pleine action. »

Catriona Le May Doan, membre du conseil d'administration d'Olympiques spéciaux Canada et présidente-directrice générale de Sport Calgary, se réjouit d'accueillir tout un chacun à l'événement.

« La communauté sportive de Calgary a hâte de célébrer le travail acharné des athlètes, des entraîneurs et des officiels et d'entendre leurs histoires. Calgary est déterminée à offrir des possibilités sportives diverses aux personnes de toutes les habiletés. Le sport nous unit tous, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir cet événement exceptionnel dans notre ville. »

Alors que des centaines d'athlètes d'Olympiques spéciaux se préparent à concourir en vue de se qualifier pour les Jeux nationaux, Cindy Ady, directrice générale de Tourism Calgary, s'est fièrement engagée à maintenir la réputation d'excellence de Calgary en tant que ville hôte.

« Calgary sait ce qu'il faut faire pour accueillir des événements sportifs de grande envergure et a fait ses preuves en tant qu'hôte exceptionnelle. Ces formidables athlètes, ainsi que leur famille et leurs amis, supporteurs, entraîneurs et officiels, peuvent s'attendre à recevoir un accueil chaleureux dans notre ville et à vivre un événement des plus amusants, agrémenté par la découverte du nouveau festival d'hiver de Calgary, le Chinook Blast. »

Calgary accueillera quelque 1 300 participants aux Jeux, ainsi que des officiels, des invités d'honneur et de nombreux membres de la famille et amis. Selon Tourism Calgary, l'événement pourrait générer des retombées économiques de plus de 9 millions de dollars pour l'économie locale.

Les Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada sont un événement sportif national pour les athlètes canadiens ayant une déficience intellectuelle. Pour y participer, chaque athlète doit se qualifier dans le cadre d'épreuves tenues au niveau local ainsi qu'au niveau provincial/territorial dans l'un des huit sports qui seront présentés aux Jeux d'hiver, soit le cinq quilles, le ski alpin, le ski de fond, le curling, le patinage artistique, le hockey intérieur, la raquette et le patinage de vitesse.

Les Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada 2024 à Calgary serviront également d'épreuve de qualification pour les athlètes qui désirent représenter Équipe Canada d'Olympiques spéciaux aux Jeux mondiaux d'hiver d'Olympiques spéciaux 2025.

À PROPOS D'OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA

Fondé en 1974, le programme canadien de ce mouvement mondial se consacre à l'enrichissement de la vie des Canadiens ayant une déficience intellectuelle par le pouvoir transformateur et le plaisir du sport. Actif au sein de clubs sportifs dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse les frontières du sport pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Plus de 41 000 athlètes ayant une déficience intellectuelle - d'enfants âgés de deux ans jusqu'à des adultes d'âge mûr - sont inscrits aux programmes d'Olympiques spéciaux offerts à longueur d'année dans toutes les régions du Canada.

Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.specialolympics.ca/fr ou suivez @SpecialOCanada sur Instagram, Facebook et Twitter.

À PROPOS DE CALGARY TOURISM

Tourism Calgary est l'organisation de tourisme réceptif officielle de l'industrie du tourisme de Calgary. Depuis plus de 60 ans, le but premier de l'organisation est de promouvoir Calgary et sa région en tant que destination de choix. Portée par la vision de faire de Calgary la ville hôte par excellence, Tourism Calgary fait la promotion de la ville à l'échelle locale, nationale et internationale et prône son développement continu en tant que destination. L'organisation accueille et attire des visiteurs et des événements et met la ville en lumière en favorisant la création d'expériences mémorables à partager. Avant la pandémie, l'industrie du tourisme de Calgary générait des retombées économiques d'environ 2,5 milliards de dollars en dépenses engagées par plus de 7 millions de visiteurs par année. Pour obtenir plus d'information à propos de Tourism Calgary, visitez le site www.visitcalgary.com u suivez @tourismcalgary sur les réseaux sociaux.

