La découverte de plusieurs pegmatites de lithium transforme le projet Moblan





Faits saillants

Les résultats des analyses de forage bonifient le potentiel du projet Moblan Lithium, en Eeyou Istchee Baie-James.

De multiples nouvelles pegmatites à spodumène ont été identifiées à Moblan Sud, à l'extension Sud-Est, à Moleon et aux extensions du gisement principal de lithium de Moblan.

Une campagne de forage de 20 000 m a été lancée pour tester le champ de pegmatites émergentes et renforcer la base de ressources en lithium (spodumène) de la société, chef de file en Amérique du Nord.

LA MOTTE, QC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sayona, en partenariat avec SOQUEM, a reçu les résultats de forage de son projet Moblan Lithium dans le nord du Québec, mettant en évidence de multiples nouvelles minéralisations de lithium à pegmatite, bonifiant le gisement existant et ayant le potentiel de transformer le projet.

Le programme de forage au diamant de 35 trous et 4 683 m réalisé en 2022 à Moblan a permis de déterminer que les pegmatites à spodumène sont plus développées en profondeur qu'en surface, ce qui indique la possibilité de découvrir de multiples groupes de pegmatites dans un important nouveau camp. Le forage se poursuit avec trois appareils de forage au diamant actuellement sur le site et une nouvelle augmentation des activités de forage avec un programme de 20 000 m prévu.

Commentant les résultats, le chef de la direction de Sayona, Guy Laliberté, a déclaré : « Ces excellents résultats propulsent Moblan parmi les projets les plus prometteurs au Québec et en Amérique du Nord. Ils renforcent notre stratégie d'établir un second pôle de lithium au Québec, en Eeyou Istchee Baie-James et de faire du lithium d'ici un moteur de développement économique et un vecteur de transformation des transports en Amérique du Nord. »

Les intercepts de forage sont détaillés dans le tableau 1 ci-dessous.

Table 1 : Résultats des analyses de forage du projet Moblan Lithium (en anglais)

Moblan Main Dyke Extensions









HOLE ID EASTING NORTHING FROM TO LENGHT Li 2 O % 1331-22-121



87.4 118.9 31.5 1.74 1331-22-122



101.3 135.8 34.5 1.97 1331-22-123



103.5 130.5 27 1.96 1331-22-124



113.25 139 25.75 1.38 1331-22-125B



118.3 143.7 25.4 1.62 1331-22-126



116 143.3 27.3 1.12 1331-22-127



89.8 104 14.2 1.42 1331-22-142B









Pending 1331-22-143









Pending 1331-22-152



94.1 126.2 32.1 2.00 1331-22-155



91.5 122.1 30.6 1.52 1331-22-128



14.3 60.9 46.6 1.33 including 29.8 60.9 30.1 1.65 1331-22-129



69 72 3 1.23 1331-22-130









NSR 1331-22-131



36.5 58.2 22 0.56 1331-22-132



18 46.5 28.5 0.63 1331-22-133



28.5 61.1 32.6 1.78 MOBLAN SOUTH DISCOVERY









HOLE ID EASTING NORTHING FROM TO LENGHT Li 2 O % 1331-22-134



17.6 41 23.4 1.69 and 53.1 80.2 27.1 1.5 1331-22-135*



3.5 8.5 5 1.85 and 27.6 62.6 35 1.62 1331-22-136*



2.1 8.65 6.55 1.69 and 22 49.2 27.2 1.53 1331-22-137



13.1 18.2 5.1 2.16 and 45.7 62 16.3 1.47 1331-22-138



26 29.4 3.4 1.59 and 36.2 52 15.8 1.16 1331-22-139



3.8 47.6 43.8 1.53 including 3.8 18.6 14.8 1.94 1331-22-140



29 32.5 3.5 0.95 and 57 64 7 1.26 1331-22-141



14.2 17.7 3.5 1.42 SOUTH EAST EXTENSION









HOLE ID EASTING NORTHING FROM TO LENGHT Li 2 O % 1331-22-153



5.5 13.7 8.2 1.42 and 24.6 30 5.4 1.53 and 45.2 49.7 4.5 1.02 and 85.4 96 10.6 1.51 1331-22-154



9.1 16 6.9 1.14 and 38.1 41.4 3.3 1.41 and 85.4 88.8 3.4 1.67 and 95 113.5 18.5 1.65 and 119.3 122.3 3 1.25 MOBLAN EAST - MOLEON PROSPECT









HOLE ID EASTING NORTHING FROM TO LENGHT Li 2 O % 1331-22-144



34.7 57.7 23 1.79 1331-22-145



43.9 51.1 7.2 1.09 and 81 102.2 21.2 1.47 1331-22-146



102.8 115.3 12.5 1.55 and 136.6 162.5 25.8 1.52 including 150.4 157.5 7.1 2.38 1331-22-147



114.7 119.2 4.5 1.4 and 171.9 184.3 12.4 1.55 1331-22-148



95.2 105.3 10.1 1.54 and 133 155.6 22.6 1.57 including 145.1 153.2 8.1 2.21 1331-22-149B



37.6 55.2 17.6 1.6 and 76.5 95.8 19.3 1.62 1331-22-150B



63.3 77.3 14 1.93 and 85.2 110.8 25.6 1.84 1331-22-151



4.7 26.2 21.5 1.5 and 35.4 39.7 4.3 0.99 and 64.5 100.5 36 1.59

Note; intercepts calculated using a 0.5% li 2 O lower cut with a maximum 2m internal dilution. The

grid system used is UTM NAD83 zone 18. Intercepts greater than 20m length and above 1% Li 2 O

shown in bold. *Drillholes 1331-22-135 and 1331-22-136 from the South Discovery Area have been previously

reported to the ASX.

Les nouveaux résultats d'analyse de la Découverte Moblan Sud comprennent 23,[email protected] 1,69% Li2O de 17,6m et 27,[email protected] 1,5% Li2O de 53,1m dans le trou DDH-22-134 et complètent la minéralisation peu profonde annoncée le 26 avril 2022 où le trou DDH-22-135 a retourné 35m @ 1,62 Li2O % de 27,6m dans le trou, et 27,2m @ 1,53 Li2O % de 22m dans le trou DDH-22-136. La Découverte de Moblan Sud est située à environ 200 m au sud du gisement principal de Moblan et constitue une nouvelle zone distincte de pegmatite à spodumène, ouverte dans toutes les directions, comme le montre la section transversale 506700E dans la figure ci-dessous.

La géologie et la minéralogie sont très similaires dans les trous de forage avec la présence de spodumène dans toute la pegmatite et des teneurs élevées en lithium jusqu'à 4,02 % Li2O. La teneur en lithium est cohérente avec la variation du spodumène enregistrée dans les carottes de forage.

Le forage d'extension sur le dyke principal de Moblan étend la minéralisation connue, y compris la minéralisation à haute teneur telle que [email protected] 2.00% Li2O à partir de 94.1m dans le DDH22-152. Les résultats du forage démontrent la continuité et le potentiel d'extension du dyke principal en aval. Actuellement, le dyke principal s'étend sur plus de 1 000 mètres, avec une épaisseur moyenne de 30 à 40 mètres et une profondeur verticale d'environ 150 mètres. La minéralisation reste ouverte en profondeur et vers l'est.

Des résultats récents ont montré que la zone ouest du dyke principal a été faillée et le forage de la campagne d'été actuelle testera l'extrémité ouest déplacée du dyke principal.

Le prospect Moleon est situé à environ 1 km à l'est du gisement Moblan. Deux dykes principaux, orientés nord-sud, ont été interceptés dans le sondage DDH-22-150B avec [email protected] 1.93% Li2O de 63.3m et 25.6m @ 1.84% Li2O de 85.2m de profondeur. Les résultats de tous les trous dans le secteur de Moleon sont encourageants, identifiant une minéralisation plus importante en profondeur que celle reconnue en surface. Le grand nombre d'occurrences de pegmatite à la surface qui n'ont pas encore été testées indique un fort potentiel pour de nouvelles découvertes ainsi que pour le forage des extensions de la minéralisation nouvellement identifiée.

Prochaines étapes

Un programme intensif de forage au diamant de 20 000 m a débuté pour aboutir à un nouveau calcul des ressources du gisement de Moblan, de la nouvelle découverte de Moblan Sud et des zones de Moleon. Plus de 215 nouveaux sites de forage ont été autorisés par le MERN dans le but d'explorer et de définir de nouvelles ressources sur le projet Moblan.

Contexte du projet

Le projet Moblan est situé à environ 100 km au nord de Chibougamau et à environ 85 km de la communauté crie de Mistissini. Le projet est accessible toute l'année par la Route du Nord et sa proximité avec Chibougamau et Mistissini, avec leurs infrastructures disponibles, en fait un endroit idéal pour l'exploration et l'exploitation de gisements de minéraux énergétiques industriels.

Sayona s'engage à impliquer les communautés locales au fur et à mesure de l'avancement du projet, y compris les Premières Nations et les autres membres des communautés locales, conformément à son approche d'engagement des parties prenantes.

Les résultats positifs de Moblan font suite à l'annonce récente par Sayona du doublement de sa base de ressources en lithium conforme à la norme JORC pour ses projets phares Lithium Amérique du Nord et Authier Lithium, avec un total de ressources minérales JORC combinées mesurées, indiquées et inférées de 119,1 millions de tonnes @ 1,05% Li2O.

En janvier 2022, Sayona a étendu le potentiel de son pôle de lithium au nord du Québec avec l'acquisition de 121 nouveaux claims, le projet Lac Albert, situé à l'ouest de Moblan et couvrant plus de 6 500 ha.

À propos de Sayona

Sayona inc., dont le siège social est à La Motte en Abitibi-Témiscamingue, se consacre à l'exploration et à la mise en valeur de dépôts de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L'entreprise a vu le jour en 2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l'acquisition de Lithium Amérique du Nord, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi- Témiscamingue. Sayona a également fait l'acquisition de la mine Moblan et du projet Lac-Albert sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

