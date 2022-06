4 solutions alternatives pour booster vos finances





Faire des économies n'a jamais été une mince affaire. Une des grandes tragédies de la vie est que les charges ont tendance à suivre l'évolution de notre pouvoir d'achat. Gagner plus d'argent n'équivaut pas toujours à avoir une plus grande capacité à mettre de l'argent de côté. C'est pour cette raison que les astuces et solutions visant à atteindre une réelle indépendance financière intéressent de plus en plus. Qui ne voudrait pas s'affranchir du train-train quotidien et bien vivre, sans avoir à se tuer au travail ? Découvrez ci-dessous, quatre solutions alternatives qui pourraient vous rapprocher du bien-être financier.

Revendez vos vieux vêtements

Vous avez sûrement de vieux vêtements qui traînent dans vos placards. Même si vous n'êtes pas du genre à renouveler votre garde-robe à chaque saison, vous avez sans doute des habits qui ne vous vont plus comme au départ. Tant qu'ils sont encore en bon état et qu'ils ne sont pas trop passés de mode, vous pourrez en tirer un certain prix sur les sites de ventes spécialisés dans la mode de seconde main.

C'est une solution particulièrement attractive pour les étudiants et les jeunes professionnels qui ne sont pas encore pleinement établis et qui doivent présenter une apparence soignée. D'une part, ils peuvent consacrer une part de leurs finances à l'achat de vêtements de qualité. D'autre part, ils peuvent récupérer une portion de ce budget en revendant les vieux vêtements. Un cycle efficace pour améliorer son bilan financier.

Jouez à des jeux en ligne

Gagner de l'argent en s'amusant semble trop beau pour être vrai. Cependant, au cours des dernières années, il y a de plus en plus de jeux en ligne qui entrent dans la catégorie du "Play to Earn". Il s'agit de jeux dans lesquels les joueurs peuvent accumuler des ressources et les échanger plus tard contre des avoirs concrets.

Bien entendu, faire fortune dans de tels jeux n'est pas nécessairement simple. Il faut acquérir une certaine maîtrise et devenir un joueur talentueux. Fort heureusement, vous pouvez également opter pour des jeux d'argent en ligne. Afin de trouver le meilleur ratio en termes d'investissement en temps et de gains, n'hésitez pas à visiter des plateformes comme Bonus Finder Quebecoise pour élaborer une stratégie personnelle efficace. Notons par ailleurs que vous pourrez également envisager l'achat de tickets de loterie pour renflouer vos finances...

Les tontines

Au premier abord, participer à une tontine peut sembler contre-intuitif. Après tout, ce n'est pas comme si les fonds qu'on en tire sont plus élevés que l'investissement sur la durée. La tontine reste cependant un bon moyen de booster ces finances. Ici, ce n'est pas le "gain" qui est mis en avant, mais plutôt le fait qu'une tontine vous force à économiser.

En effet, grâce au mécanisme de fonctionnement des tontines, elles vous permettront de récolter la totalité de votre investissement en une fois. C'est une véritable aubaine pour les personnes qui ont du mal à économiser et pour celles qui ont besoin d'avoir un gros capital en main pour divers projets.

La chasse aux articles de collection

Avez-vous des connaissances particulières en histoire ? Vous vous sentez capables de reconnaître des timbres rares ou des pièces de monnaie hors de circulation ? Pourquoi ne pas faire usage de ce savoir encyclopédique pour faire de l'argent ? En effet, si vous avez la capacité et le talent de trouver des articles susceptibles d'intéresser des collectionneurs, vous pourrez les mettre en vente et gagner de l'argent.

C'est le cas des pièces de monnaie rares, des timbres de collection, de cartes Pokémon, de jeux-vidéo ou même de bandes dessinées. C'est un moyen pratique de faire le tour des domaines pour lesquels vous manifestez un certain intérêt, tout en dénichant les articles qui pourraient être revendus bien plus cher.

Conclusion

Il y a des dizaines de manières d'arrondir vos fins de mois. Certaines vous demanderont d'avoir des talents bien spécifiques, tandis que d'autres sont à la portée de tous. Dans un cas comme dans l'autre, avoir des moyens alternatives d'avoir des entrées d'argent est un impératif pour toute personne désireuse de booster ses finances. Faites plus d'économies, gagnez en sérénité et réalisez vos projets avec plus de facilité en ajoutant plus de cordes à votre arc.

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 08:45 et diffusé par :