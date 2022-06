La prochaine pandémie : Mettre en pratique les leçons tirées de la COVID-19 dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens





On prévoit que la résistance aux antimicrobiens (RAM) sera la première cause de décès dans le monde d'ici 2050 1 .

. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance et la contribution de la biologie médicale.

Des investissements continus dans la biologie médicale sont nécessaires afin de lutter contre la RAM en mettant en oeuvre des mesures efficaces de surveillance, de prévention des infections, de contrôle et de gestion des antimicrobiens.

TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - La résistance aux antimicrobiens (RAM) est considérée comme une « pandémie silencieuse ». La RAM est la capacité des micro-organismes, comme les bactéries et les virus, à devenir résistants à des traitements comme les antibiotiques, rendant ces traitements moins efficaces, voire inefficaces. La RAM est un phénomène naturel, mais l'utilisation inappropriée ou excessive des antimicrobiens accélère son apparition et sa propagation. La biologie médicale joue un rôle déterminant dans la lutte contre la RAM.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le besoin fondamental d'avoir une infrastructure de laboratoire solide et l'importance d'une telle infrastructure, non seulement pour protéger la santé des Canadiens, mais aussi pour répondre rapidement aux défis émergents. L'accès limité à des tests diagnostiques modernes, automatisés et décentralisés dans tout le pays a été l'un des principaux enjeux de la pandémie. Le Canada doit continuer à investir dans la mise en place d'une capacité et d'une infrastructure de diagnostic à grande échelle afin de protéger la santé des Canadiens.

En 2018, la RAM a été responsable de près de 5 400 décès au Canada, soit environ 15 décès par jour2. On prévoit que la RAM causera 10 millions de décès par année d'ici 2050, un nombre 14,3 fois plus élevé que présentement, ce qui en fera la principale cause de décès, surpassant le nombre de décès causés par le cancer ou les maladies cardiovasculaires3. Au Canada, 1 patient sur 16 admis à l'hôpital contracte une infection résistante à plusieurs médicaments et environ 250 millions de dollars sont dépensés en frais médicaux directs pour traiter ces infections chaque année4. La RAM est une priorité mondiale et l'un des principaux sujets à l' ordre du jour du Sommet du G7 de 20225. La médecine de précision et les diagnostics rapides permettent de déterminer si une infection est bactérienne ou virale, d'identifier le ou les types de bactéries en cause et d'évaluer leur pharmaco-résistance ou sensibilité aux médicaments, modifiant ainsi la façon dont les antimicrobiens sont utilisés.

Le Dr Andrew Morris (professeur de médecine à l'Université de Toronto, spécialiste des maladies infectieuses et directeur médical du programme de gestion des antimicrobiens du Mount Sinai Hospital et du réseau universitaire de santé à Toronto au Canada) affirme : « La biologie médicale joue un rôle essentiel dans la lutte contre le développement de la RAM en contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de mesures efficaces de surveillance, de prévention des infections, de contrôle et de gestion des antimicrobiens. Toutes ces activités contribuent à atténuer le risque de RAM. »

Les approches novatrices de la biologie médicale pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens s'inscrivent dans les quatre objectifs suivants : améliorer le bien-être des patients, améliorer la santé de la population en général, améliorer la durabilité des soins de santé et améliorer le bien-être de l'équipe de soins. LabCANDx soutient le cadre d'action pancanadien relatif à la RAM du gouvernement canadien6 et les engagements des ministres de la Santé du G7 concernant la lutte contre la RAM et la nécessité d'agir, notamment en favorisant l'innovation dans le domaine de la biologie médicale7.

LabCANDx demande au Canada d'investir 3,75 milliards de dollars sur une période de cinq ans pour moderniser le secteur. Le renforcement de la biologie médicale passe notamment par le recrutement, l'éducation et la formation du personnel de biologie médicale, ainsi que par la mise à niveau de l'infrastructure et des technologies de laboratoire qui ont le potentiel de changer radicalement la prestation des soins de santé et leur accès au Canada. Des technologies comme le télédiagnostic, la télésurveillance, l'analyse hors laboratoire, les analyses moléculaires et génomiques, les diagnostics complémentaires et l'intelligence artificielle peuvent aider à transformer la prestation des soins de santé. Ces technologies s'inscrivent dans bon nombre des « tendances à surveiller en 2022 en technologies de la santé » identifiées par l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). Les investissements dans ces domaines permettront de renforcer l'efficacité du système, tout en garantissant de meilleurs résultats pour les patients et en contribuant à résorber l'énorme retard dans les interventions médicales et chirurgicales causé par la pandémie8.



À propos de LabCANDx

La coalition LabCANDx collabore avec les dirigeants des systèmes de santé pour s'assurer d'offrir aux patients le bon test au bon moment ainsi qu'une interprétation pertinente permettant d'éclairer les décisions cliniques de manière à améliorer les résultats pour les patient t la pérennité des systèmes de santé. Cette initiative vise notamment à sensibiliser à la résistance aux antimicrobiens.

La coalition LabCANDx regroupe des représentants de plus de 35 organisations, dont des laboratoires médicaux publics et privés, des pathologistes, des cliniciens, des technologues, des fabricants de produits de diagnostic in vitro, des autorités sanitaires régionales, des associations et des collèges de médecine, des organismes d'accréditation ainsi que des groupes de défense des patients qui se sont réunis afin de donner une voix commune à la biologie médicale au Canada. LabCANDx est déterminé à promouvoir et à faire progresser la reconnaissance de la contribution de la biologie médicale à des soins de santé pertinents et efficaces axés sur le patient, et à favoriser l'amélioration des résultats des soins de santé axés sur la valeur.

