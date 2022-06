/R E P R I S E -- Invitation aux médias - L'établissement du bureau du Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (ISSB) à Montréal/





MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, et la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, convient les représentants des médias à une importante annonce concernant l'ISSB.

Elles seront accompagnées par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau et de représentants de Montréal International, de l'International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS) et de l'ISSB.

DATE : Mardi 28 juin 2022 HEURE : 17 h ENDROIT : Maison du Développement durable

Salle Clark

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal, (Québec) H2X 3V4

Une période de questions pour les médias est prévue à la fin de l'activité.

