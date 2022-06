Tarku's complète une visite du projet Silver Strike en Arizona





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 28 Juin 2022 / Tarku Resources Ltd. (TSX-V:TKU )(FRA:7TK)(OTCQB:TRKUF) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer que Bernard Lapointe, président du conseil, Julien Davy, président et chef de la direction, ainsi qu'une équipe de consultants ont complété une visite du site de Silver Strike, détenu à 100 % et situé dans le comté de Cochise, district minier de Tombstone, en Arizona.

La visite du site s'est concentrée sur la validation et la vérification au sol des résultats du programme de forage 2021 de Tarku et des campagnes géophysiques récemment complétées, en se concentrant sur les cibles Lucky Cuss, Ground Hog et Solstice.

Sur la cible Ground Hog, la Société a entrepris des travaux pour améliorer la compréhension sur la minéralisation de type Mantos découverte lors du dernier programme de forage, au contact entre les calcaires de Nacos et de Bisbee.

Cette cible est une zone minéralisée nouvellement découverte qui n'a jamais été historiquement travaillée et a donné 48 g/t AgEq sur 7,6 m à une profondeur de 150 m sous la surface et 2 447 g/t AgEq sur un échantillon ponctuel en surface (voir le communiqué de presse du 10 août 2021)

Sur la cible Solstice, les travaux se sont concentrés sur l'interprétation du système de veines conjuguées (N030 et N090) et l'enrichissement en minéralisation d'argent et de manganèse associé à la jonction des deux systèmes de veines, où ces zones minéralisées peuvent atteindre 6 m (valeurs en largeurs réelles).

Des échantillons de cette minéralisation, encore en place, ont été envoyé pour analyses dont les résultats sont attendus au début du troisième trimestre 2022.

Le potentiel multi-minéral, cohérent avec le modèle de gisement de remplacement à carbonate (modèle CRD), est maintenant bien défini sur le projet Silver Strike, comme le démontrent les résultats à haute teneur de forages et des échantillons de surfaces de Tarku. Ces résultats, riches en argent, or, cuivre, plomb, zinc et Manganèse, valident des variations minérales historiques qui étaient auparavant mal comprises.

Un programme de forage de 6 000 m testant ces cibles intéressantes est toujours planifié pour commencer cette année.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « La visite du site de Silver Strike avec une équipe de géologues et une spécialiste SIG nous a permis d'évaluer davantage les résultats du programme de forage et de géophysique récemment complété. Notre interprétation des résultats de ces travaux est en cours et nous mettrons à jour le marché prochainement. L'exploitation minière historique dans la région a laissé beaucoup de minéralisation pour plusieurs raisons, comme des problèmes techniques ou des prix des matières premières trop bas. Nos travaux alimenteront toute la préparation avant le programme de forage de 6 000 m qui doit commencer cette année ».

Personnes Qualifiées

M. Julien Davy, P.géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU - FRA: 7TK - OTCQB: TRKUF)

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes dans des juridictions minières favorables telles que le Québec et l'Arizona.

En Arizona, dans le célèbre district de Tombstone, Tarku détient 100 % du projet Silver Strike d'une superficie de 29 km2. Silver Strike a été interprété par la direction comme ayant le potentiel pour des gisements similaires au projet Hermosa, situé à 80 km à l'ouest du comté de Santa Cruz, en Arizona et que South32 a acquis pour 1,8 milliard USD en 2018. Tarku prévoit actuellement un levé géophysique à haute résolution sur les cibles prioritaires et avec un programme de forage d'au moins 5 000 mètres cette année.

Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami, interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc. Tarku travaille sur la préparation d'un programme de forage d'au moins 3 000 mètres prévu pour 2022.

