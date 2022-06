Verses Technologies choisit NEO pour réaliser son entrée en bourse





NEO a le plaisir d'accueillir Verses Technologies Inc. ("VERSES" ou la "Société"), un fournisseur de système d'exploitation de prochaine génération lançant des passerelles entre les mondes numériques et physiques. VERSES est négociable dès aujourd'hui sur la NEO Bourse sous le mnémo VERS.

Société SaaS créée en 2018 et basée à Los Angeles, VERSES a vocation à rendre les organisations intelligentes, connectées, sécurisées et durables, avec pour mission de relier les systèmes numériques et physiques à l'aide de la puissance de calcul intelligente. La Société fournit une gamme exhaustive de technologies intégrées pour permettre des flux de travail dynamiques, une traçabilité vérifiable, une automatisation intelligente et des écosystèmes collaboratifs.

L'équipe exécutive de VERSES apporte des décennies d'expérience dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, de l'IA, des télécoms, de l'IdO et des ventes mondiales, avec à sa tête Gabriel René, chef de la direction. "L'entrée en bourse de VERSES sur NEO représente un cap prometteur pour nous, à l'heure où nous commercialisons le premier système d'exploitation optimisé par IA au monde et des applications pour soutenir les innovations de nos clients internationaux", déclare Gabriel René, chef de la direction et cofondateur de VERSES. "Alors que VERSES continue d'étendre sa présence à de nouvelles industries aux quatre coins du globe, cette introduction en bourse est l'occasion de toucher un nombre accru d'investisseurs qui comprennent notre approche, partagent notre engouement, et veulent faire partie d'un avenir dans lequel nous pourrons non seulement rêver d'un monde plus intelligent, mais aussi déployer des applications d'IA dans l'ensemble des secteurs pour nous aider à concrétiser ce rêve."

Les investisseurs peuvent négocier les actions VERS via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet.

"Résolument axée sur les technologies disruptives, la NEO Bourse est la destination boursière incontournable pour VERSES", déclare Jos Schmitt, président de NEO. "En tant que principale plateforme du Canada au service de l'économie de l'innovation, NEO fournira à VERSES une exposition optimisée au sein de la communauté des investisseurs, une qualité de courtage renforcée, et un niveau inégalé de services. Nous sommes fiers de soutenir l'équipe de VERSES dans sa mission de créer un monde connecté dans lequel les personnes et les technologies évoluent en harmonie."

VERSES rejoint plus de 230 référencements uniques sur la NEO Bourse, dont certaines des sociétés canadiennes et internationales parmi les plus innovantes, et les plus grands émetteurs de FNB du Canada. NEO traite entre 10 et 15% du volume de courtage total des entreprises cotées au Canada, et près de 20% du volume total des FNB canadiens négociés. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres référencés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de VERSES

VERSES est le principal fournisseur de système d'exploitation réseau, qui donne naissance à des applications contextualisées pour relier les systèmes numériques et physiques. Conçu pour promouvoir l'avènement d'organisations intelligentes et de personnes qui le seront encore plus, son système d'exploitation COSMtm est le seul à générer un réseau intelligent unifié de données, de protocoles, de modèles de simulation, et d'automatisations des flux de travail contextualisés qui peuvent être partagés dans et entre les organisations. Rejoignez-nous pour construire un monde promouvant le potentiel humain grâce à des innovations et des technologies inspirées de la nature.

