Insight Risk déploie la plateforme Beyond Policy Administration de ChainThat





ChainThat, une société de Xceedance spécialisée dans les plateformes SaaS (Software-as-a-Service) pour le secteur mondial de l'assurance, a annoncé aujourd'hui qu' Insight Risk avait déployé avec succès Beyond Policy Administration® (BPA), une plateforme d'administration de polices de nouvelle génération.

Basée à Westport, Connecticut, aux États-Unis, Insight Risk est une agence générale de gestion (AGG) orientée technologie et risque des constructeurs. Pour renforcer la croissance de l'organisation, la société recherchait une plateforme fondamentale capable de déployer rapidement des produits complets et de gérer le changement du cycle de vie des polices. Une autre exigence essentielle était un cadre flexible et adaptable pour soutenir les priorités évolutives de la société, de ses clients et de ses partenaires fronteurs. Insight Risk a identifié la solution BPA de ChainThat comme la plus complète pour répondre aux besoins opérationnels et aux objectifs d'expansion de la société.

« Notre société a commencé à utiliser des appareils connectés pour améliorer la souscription et la sélection des risques », a déclaré Chad Hollingsworth, président d'Insight Risk. « L'adoption de BPA comme plateforme fondamentale nous permet d'améliorer l'évaluation des risques et le contrôle des pertes, de rationaliser les engagements avec les agents et les courtiers, et d'offrir une tranquillité d'esprit à nos assureurs fronteurs. Avec BPA, nous pouvons nous adapter rapidement aux changements du marché, mettre l'accent sur la création de nouveaux revenus et fournir un service de premier ordre à nos clients et à nos prestataires de capacités, tels que Munich Re Group Specialty Insurance Services ».

Le cadre technique avancé et sécurisé de la plateforme BPA est bâti sur une architecture moderne de micro-services. BPA fournit un accès API complet à tous les composants du système d'administration des polices (PAS) ainsi qu'une interface moderne, de type glisser-déposer, pour déployer, gérer et mettre à jour des produits d'assurance standard et complexes en quasi temps réel. Le système prend en charge le cycle de vie des polices de bout en bout, améliore la connectivité des données et s'intègre en tant que courtier externe ou portail client sous sa propre marque. BPA comprend une suite de rapports en libre-service, configurable pour répondre aux besoins d'analyse de données de tout organisme d'assurance.

« L'approche innovante d'Insight Risk en matière de déploiement technologique - pour stimuler les performances de souscription, réduire les pertes et être orienté service client - est parfaitement en phase avec ce que nous avions en tête lorsque nous avons conçu BPA comme une plateforme SaaS qui complète et s'adapte aux besoins commerciaux et à la croissance des assureurs », a déclaré David Edwards, CEO de ChainThat. « Alors que le marché des AGG en assurance se développe et continue de prendre de l'ampleur, les organismes présents dans cet espace ont l'obligation de se démarquer efficacement. BPA aide nos clients à niveler le terrain de jeu technologique afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs secteurs d'activité et leurs offres de produits uniques ».

Pour de plus amples informations sur la plateforme Beyond Policy Administration de ChainThat, rendez-vous sur le site chainthat.com/bpa.

À propos d'Insight Risk

Insight Risk Technologies est un AGG de risques de construction orienté technologie qui regroupe des solutions de prévention des dégâts des eaux de l'Internet des objets (IoT), une souscription solide et une gestion proactive des risques afin de réduire les pertes liées aux dégâts des eaux couvertes jusqu'à 90 %. En détenant les solutions technologiques IoT, nous supprimons un obstacle majeur permettant d'avoir un chantier plus sûr et mieux connecté, en aidant les principaux courtiers, entrepreneurs et propriétaires/développeurs à éviter les pertes et à minimiser l'impact des événements imprévus. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.insightrisktec.com.

À propos de ChainThat

ChainThat, une société de Xceedance, fournit des produits technologiques d'assurance innovants en mode SaaS qui permettent aux courtiers, aux transporteurs et aux AGG de réaliser le plein potentiel de leur activité. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.chainthat.com.

