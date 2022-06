Avis aux médias - Des étudiants canadiens préparent leur CubeSat en vue du lancement





LONGUEUIL, QC, le 28 juin 2022 /CNW/ - Demain, des étudiants de l'Université de Victoria et de l'Université Dalhousie seront à l'Agence spatiale canadienne pour finir de préparer leur CubeSat en vue du lancement. Ce sont les premiers participants de l'Initiative canadienne CubeSats à franchir cette étape majeure : leur satellite miniature a passé les tests de qualification préalables à la mise en orbite, qui se fera depuis la Station spatiale internationale.

Dans le cadre de cette initiative, 15 équipes d'étudiants de chaque province et territoire, conseillées par des spécialistes de l'Agence et des représentants du secteur spatial canadien, ont conçu et construit leur propre satellite miniature.

Les représentants des médias sont invités à filmer et à photographier l'intégration du LORIS de l'Université Dalhousie et de l'ORCASat de l'Université de Victoria.

Pour venir capter des images ou pour solliciter une entrevue, veuillez contacter le Bureau des relations avec les médias (coordonnées ci-dessous). Note : il est aussi possible de réaliser des entrevues virtuelles.

REMARQUE : Vu la nature de l'activité, les médias auront un accès limité au laboratoire.

Date : 29 juin 2022



Heure : 8 h (HE) - Intégration du LORIS (Université Dalhousie)

10 h (HE) - Intégration de l'ORCASat (Université de Victoria)



Quoi : Derniers préparatifs en vue du lancement des premiers nanosatellites de

l'Initiative canadienne CubeSats



Qui : Équipes participantes de l'Initiative canadienne CubeSats

Représentants de NanoRacks

Spécialistes de l'Agence spatiale canadienne



Où : Centre spatial John-H.-Chapman

6767, route de l'Aéroport

Longueuil (Québec) J3Y 8Y9

