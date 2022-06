Amai Proteins, producteur d'un édulcorant 100 % protéiné qui réduit jusqu'à 70 % le sucre dans les aliments et les boissons, a été élu gagnant mondial de la compétition Extreme Tech Challenge 2022





PALO ALTO, Californie, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Amai Proteins , une start-up israélienne qui développe des protéines de nouvelle génération répondant aux besoins des consommateurs et de l'industrie, est le gagnant mondial de la compétition XTC 2022. Extreme Tech Challenge (XTC) est la plus grande compétition mondiale de start-ups destinée aux entreprises motivées. Plus de 2000 start-ups issues de plus de 100 pays ont concouru dans 10 domaines à fort impact, allant des biotechnologies à l'éducation, en passant par les technologies financières et les technologies propres, etc.

La surconsommation de sucre est à l'origine du syndrome métabolique (obésité, diabète, etc.), un problème de santé mondial qui touche principalement les classes socio-économiques défavorisées. La production de sucre pèse également lourdement sur les terres arables et la consommation d'eau, et contribue à la pollution de l'air, des sols et des mers.

Le Dr Ilan Samish, PDG et fondateur, a déclaré : « Amai, qui signifie " sucré " en japonais, produit le premier édulcorant 100 % protéiné au goût agréable et adapté au marché grâce à la plateforme Pro3 d'Amai : AI-CPD (Computational Protein Design) Pro-Design, fermentation de précision Pro-Planet et technologie alimentaire Pro-Taste.

Notre premier produit, sweelintm , est une protéine durable, 100 % sucrée, capable de réduire de 40 à 70 % le sucre ajouté dans une grande variété d'aliments et de boissons, sans modifier l'expérience gustative du consommateur. Les nouvelles protéines imitent les protéines qui résident dans des conditions difficiles (par exemple, la mer Morte, les sources chaudes, les marais acides) et sont donc adaptées aux exigences du marché alimentaire de masse. Parmi ces denrées figurent les boissons gazeuses, les jus de fruits, les produits laitiers, les produits laitiers alternatifs, les sauces, les pâtes à tartiner, les collations, le ketchup, le chocolat, le beurre de cacahuète, les barres énergétiques, les aliments fonctionnels, et bien d'autres encore.

La solution sweelintm d'Amai allie rentabilité et améliorations significatives de l'impact, tant pour la santé de nos populations que pour celle de notre planète. »

À propos d'Amai Proteins

Amai Proteins développe des protéines innovantes qui répondent aux besoins des consommateurs et de l'industrie. Le premier produit, sweelintm, est une protéine 100 % sucrée conçue pour remplacer de manière significative le sucre et les alternatives au sucre dans une grande variété d'aliments et de boissons, notamment les boissons gazeuses, les jus de fruits, les produits laitiers, les sauces, les pâtes à tartiner, les vinaigrettes, les collations, le beurre de cacahuète et bien plus encore. Nos solutions sont inspirées par la nature et élaborées grâce à la biologie par le biais d'un processus de fermentation naturel. Grâce à notre plateforme Pro3, Amai Proteins vise à créer de futures percées dans le monde des protéines de viande, de plantes et de lait.

À propos du XTC Extreme Tech Challenge

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'OBJECTIF : XTC est une organisation à but non lucratif à l'origine de la compétition de startups la plus importante au monde, visant à aider ces dernières à révolutionner le monde pour le meilleur. Dans notre quête, nous sommes soutenus par de grandes entreprises, des sociétés de capital-risque, des fondations, des décideurs politiques, des universités et des conférences technologiques. La compétition internationale Extreme Tech Challenge évalue les startups du monde entier en se concentrant sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies, ainsi que sur d'autres critères tels que le niveau d'innovation, l'adéquation au marché et la qualité de l'équipe. Les finales mondiales de l'Extreme Tech Challenge 2022 présentées par TechCrunch Session Climate ont été suivies par un public de plus de 1 600 participants en personne et à distance.

Pour plus d'informations :

