LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS FINANCÉS PAR SES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE





MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection des projets de son programme d'aide soutenant la production cinématographique.

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 24 mai 2022, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 24e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 718 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des trois projets choisis : Christal Films Productions inc., Metafilms inc., 13904571 Canada inc. (Attraction Images inc. et La Fête Content & Concept inc.), Les Films Opale inc., Les Films Séville inc. et TVA Films.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique (incluant antérieurement la production événementielle), lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 17,1 millions $ pour 104 projets, soit plus de 16,1 millions $ pour 90 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

PROJETS FINANCÉS :

Coeur de slush

Producteur : Christal Films Productions inc.

Distributeur : Les Films Opale inc.

À 16 ans, du haut de ses presque 6 pieds, Billie est en retard dans presque tout. Pressée de se rattraper, elle entame son été comme sauveteuse au parc aquatique avec ses deux meilleures amies Rosine et Juliette, et sa grande-soeur-parfaite Annette. Cet été est rapidement chamboulé lorsque Billie s'entiche de Pierre, un jeune cycliste prodige, et qu'Annette tombe aussi sous ses charmes. S'en découle alors un triangle amoureux déchirant où Billie doit une fois pour toutes prendre sa place et se battre pour vivre l'histoire d'amour qu'elle mérite, tout en protégeant ce lien aussi fragile qu'indestructible avec sa soeur.

Simple comme Sylvain

Producteur : Metafilms inc.

Distributeur : Les Films Séville Inc.

Sophia, 40 ans, vit en couple depuis dix ans avec Xavier. Ils ont une vie agréable et leur couple est pluto?t stable, malgre? une certaine insatisfaction sourde des deux parties. Sophia a le sentiment de travailler trop et de doubler sa ta?che a? la maison, tandis que Xavier se sent diminue? par l'infantilisation dont fait part Sophia a? son e?gard. Leur vie intime n'est qu'hygiénique. Ils ne s'en plaignent pas, mais visiblement, quelque chose est bien e?teint de ce co?te?-la?. Le seul aspect qui semble rester solide est leur vie sociale, ainsi que le lien que Sophia a de?veloppe? avec ses beaux-parents. La vie de Sophia bascule le jour ou? elle fait la rencontre de Sylvain, un entrepreneur des Laurentides. Elle quittera tout pour vivre cette passion bru?lante. Peut-e?tre la dernie?re de sa vie.

Coco Ferme

Producteurs : 13904571 Canada inc. ( Attraction Images inc. et La Fête Content & Concept inc.)

Distributeur : TVA Films

Max, un entrepreneur de 11 ans, est forcé de fermer son entreprise opérée de son garage et de déménager avec son père dans un village perdu en campagne. Quand Max fait la découverte de poules dans la vieille grange abandonnée de son cousin Charles, il y voit une opportunité de se lancer en affaires. Avec l'aide d'Alice, une jeune youtubeuse reconnue pour ses vidéos maraîchers, ils se lancent dans la création d'une ferme de 500 poules pondeuses. La COCO FERME devient un succès viral, mais les trois jeunes sont rapidement confrontés aux réalités des paysans québécois.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 5,8 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 126,8 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu le mardi 24 janvier 2023 et celle pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le lundi 3 octobre 2022, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

SOURCE FONDS QUEBECOR

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :