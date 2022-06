Invitation aux médias - L'honorable Randy Boissonnault annoncera un appui du gouvernement du Canada à Tourisme Autochtone Québec, un organisme de Wendake





WENDAKE, QC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la relance du secteur touristique grâce à Tourisme Autochtone Québec (TAQ). Organisme à but non lucratif (OBNL) bien implanté à Wendake, la mission de TAQ consiste à offrir une organisation de représentation aux entrepreneurs Autochtones oeuvrant dans l'industrie du tourisme.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Pascale St?Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

Date :

29 juin 2022

Heure :

14 h

Endroit :

Hôtel-Musée Premières Nations

5, place de la Rencontre

Wendake (Québec)

G0A 4V0

Les journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h 30, le mercredi 29 juin 2022 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :