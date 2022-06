PwC Canada annonce l'entrée en fonction de sa nouvelle équipe de direction le 1er juillet 2022





TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - PwC Canada annonce aujourd'hui la composition de sa nouvelle équipe de direction, dirigée par Nicolas Marcoux, chef de la direction, qui a été réélu pour un second mandat de quatre ans. Nicolas a commencé son premier mandat à ce titre en 2018. Depuis, il exerce un leadership attentif et génère des résultats solides pour le cabinet, malgré les périodes d'incertitude et de perturbation qui ont marqué le marché. Sous son leadership, le cabinet continuera à bâtir la confiance à long terme et à produire des résultats durables.

« Chaque membre de la nouvelle équipe de direction de PwC Canada possède une gamme diversifiée d'expériences et de perspectives, qui sont toutes essentielles à la réalisation des ambitions de notre cabinet. Ensemble, j'ai confiance en nos capacités collectives à donner vie à notre stratégie mondiale, la Nouvelle équation , au Canada. Nous avons des plans audacieux pour aider à bâtir un meilleur avenir pour nos clients, nos employés et nos collectivités. En tant que communauté de professionnels en résolution de problèmes, nous nous rassemblons de façons nouvelles et inattendues pour accomplir notre mission, qui est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. » a déclaré Nicolas Marcoux, chef de la direction de PwC Canada.

Notre nouvelle équipe de direction est leader de notre industrie pour les indicateurs de diversité, d'équité et d'inclusion. En effet, l'équilibre entre les genres y est pratiquement atteint, et cinq personnes de la communauté PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) en font partie. Bien que des écarts subsistent entre certaines communautés, notre feuille de route Objectif confiance est là pour souligner tout ce qu'il nous reste encore à faire.

Voici la nouvelle équipe de direction de PwC Canada :

Chris Dulny, Chef, Services numériques, données et innovation. Dans le cadre de ses fonctions élargies, Chris continuera à piloter l'expérience numérique distinctive que nous souhaitons offrir à nos clients et à nos employés grâce à notre culture d'innovation. Il a acquis une expérience exceptionnelle lorsqu'il a dirigé le mandat d'innovation de PwC Canada et aidé les meilleures sociétés canadiennes à atteindre leurs objectifs de transformation. Depuis plus de 25 ans, Chris travaille avec des sociétés canadiennes et multinationales de toutes tailles spécialisées dans la technologie, les logiciels, les médias et le divertissement. Découvrez-en davantage sur Chris.

Nadia King, Chef de la direction financière. En tant que Chef de la direction financière, Nadia supervisera également les groupes Développement d'entreprise, Approvisionnement et Immobilier. Au cours de sa carrière de plus de 20 ans, elle a su établir des relations de confiance avec ses équipes et ses clients. Sa vaste expertise dans les services professionnels aidera PwC Canada à développer des investissements stratégiques pour l'avenir, et à élaborer des plans d'affaires qui assureront la durabilité à long terme de notre cabinet. Apprenez-en davantage sur Nadia.

Michael Paterson, Chef, Risque et résilience. Dans le cadre de ses fonctions, Michael supervisera et dirigera tous les secteurs de risques d'affaires et opérationnels au sein du cabinet. Il sera responsable de la conformité et de la supervision de nos relations avec tous les organismes de réglementation. Il a acquis une vaste expérience et des connaissances approfondies dans le cadre de son précédent rôle de leader national du groupe Certification. Michael apporte plus de 25 ans d'expérience à ce poste, ainsi qu'une perspective unique et précieuse sur les questions financières et non financières. Apprenez-en davantage sur Michael.

Alaina Tennison, Associée directrice nationale, Nos gens et nos associés. Alaina assurera le leadership stratégique de cinq lignes de services : Certification, Conseils, Transactions, Services fiscaux et Services internes du cabinet et s'assurera que nous avons les capacités de répondre à la demande du marché actuelle et future. Elle a également la responsabilité globale de l'expérience du personnel de PwC Canada et du développement de nos stratégies Capital humain, Inclusion, diversité et appartenance. Son rôle précédent, à titre de Chef de la direction financière, lui confère d'ailleurs une expérience inestimable pour cette nouvelle fonction. Au cours de sa carrière de plus de 25 ans, Alaina a acquis une vaste expérience sur le marché et a su tisser des relations de confiance dans les secteurs de la certification et de la réglementation. Apprenez-en davantage sur Alaina.

Matthew Wetmore, Associé directeur national, Clients et marchés. Matthew continuera à superviser nos segments sectoriels de marché et bureaux majeurs et régionaux et collaborera avec nos leaders pour tirer parti des nouvelles tendances et répondre aux besoins changeants du marché. Il s'est bâti une solide réputation en offrant des solutions pratiques et à valeur ajoutée à des clients du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Fort de plus de 25 ans d'expérience, Matthew est un leader doté d'un grand esprit de collaboration qui axe son travail sur les marchés. Apprenez-en davantage sur Matthew .

Les personnes ci-dessous font partie de notre équipe de direction élargie :

Pour en savoir plus sur chacun des leaders, allez à pwc.com/ca/fr/leadership

Michelle Bourgeois , Leader, Alliances

Leader, Alliances Kevin Chan , Chef, Inclusion et diversité

, Chef, Inclusion et diversité Soula Courlas , Chef des ressources humaines par intérim

, Chef des ressources humaines par intérim Adam Crutchfield , Leader national, Services internes du cabinet

, Leader national, Services internes du cabinet Sabrina Fitzgerald , Leader nationale, PwC Privé

Leader nationale, PwC Privé Kate Furber , Vice-présidente et associée directrice, Région de la Colombie-Britannique

, Vice-présidente et associée directrice, Région de la Colombie-Britannique Shelley Gilberg , Leader, Plateformes canadiennes

Leader, Plateformes canadiennes Michelle Gronning , Leader nationale, Conseils

Leader nationale, Conseils Jennifer Johnson , Leader, Stratégie et transformation

, Leader, Stratégie et transformation Dean Landry , Leader national, Services fiscaux

Leader national, Services fiscaux Deirdre MacLeod , Chef, Direction des affaires juridiques

Chef, Direction des affaires juridiques Neil Manji , Leader, Marchés, Audit de sociétés ouvertes

Leader, Marchés, Audit de sociétés ouvertes Domenic Marino , Leader national, Transactions

Leader national, Transactions Anita McOuat , Leader nationale, Certification

Leader nationale, Certification Saj Nair , Leader, Services gérés

Leader, Services gérés Andrew Paterson , Leader, Marchés, Comptes gérés

, Leader, Marchés, Comptes gérés Lana Paton , Vice-présidente et associée directrice, Région du Grand Toronto et du Sud-ouest de l' Ontario

, Vice-présidente et associée directrice, Région du Grand Toronto et du Sud-ouest de l' Nochane Rousseau , Vice-président et associé directeur, Région du Québec et de l'Est du Canada

, Vice-président et associé directeur, Région du Québec et de l'Est du Reynold Tetzlaff , Vice-président et associé directeur, Région de l' Alberta et des Prairies

SOURCE PwC Management Services LP

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 07:45 et diffusé par :