Anciens Combattants Canada restaure les stèles funéraires de vétérans à Terre-Neuve-et-Labrador





ST. JOHN'S, NL, le 28 juin 2022 /CNW/ - Les Terre-Neuviens et les Labradoriens ont servi notre pays avec bravoure, honneur et dignité, certains ayant consenti le sacrifice ultime. La commémoration de leur service et de leurs sacrifices est au coeur du mandat d'Anciens Combattants Canada. L'une des façons dont nous y parvenons est d'entretenir leurs stèles funéraires pour toujours.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a fait le point sur les travaux en cours pour réparer environ 1 130 stèles funéraires de vétérans dans plus de 400 cimetières à Terre-Neuve-et-Labrador, un investissement total de plus de 590 000 $.

L'annonce d'aujourd'hui survient alors que le ministre MacAulay visite le cimetière catholique romain St. John's Mount Carmel, où Anciens Combattants Canada est responsable de l'entretien d'environ 180 stèles funéraires de vétérans.

Les réparations à Terre-Neuve-et-Labrador font partie des travaux d'entretien des stèles funéraires en cours dans tout le pays. Les travaux, qui ont commencé en 2018 après que le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 24,4 millions de dollars pour effectuer des réparations urgentes, se poursuivront en 2023.

Citations

« Alors que je marche dans les rangées du cimetière Mount Carmel, je ne peux m'empêcher de me sentir ému et fier. Ému par les sacrifices consentis par les Terre-Neuviens et les Labradoriens, dont certains étaient à peine en âge de conduire. Et fier des travaux de restauration en cours dans les cimetières, comme celui-ci, aux quatre coins du pays. Entretenir la dernière demeure de ceux qui ont servi notre pays n'est qu'une façon de rendre hommage à leurs sacrifices. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« De nombreux Terre-Neuviens et Labradoriens ont risqué leur vie pour notre liberté. Au nom de Terre-Neuve-et-Labrador, je suis reconnaissante du financement fourni par Anciens Combattants Canada et des travaux de réparation effectués dans nos cimetières. L'entretien continu démontre le profond respect que nous avons pour nos vétérans et leur héritage. »

Joanne Thompson, députée de St. John's East, Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Anciens Combattants Canada entretient plus de 200 000 stèles funéraires de vétérans admissibles à l'échelle nationale.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour effectuer des réparations urgentes.

a annoncé un investissement supplémentaire de 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour effectuer des réparations urgentes. Près de 79 % des réparations identifiées pour ce projet ont été réalisées.

Sur un total estimé de 54 000 réparations effectuées sur cinq ans, environ 1 130 doivent avoir lieu à Terre-Neuve-et- Labrador .

. En plus des réparations urgentes identifiées au début de ce projet, près de 50 000 réparations supplémentaires ont également été effectuées.

Nous rendons compte de l'avancement des réparations et de l'entretien des pierres tombales des vétérans admissibles aux quatre coins du pays. Suivez les progrès en ligne avec la carte interactive.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 07:30 et diffusé par :