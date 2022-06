Kovol est devenu le nouvel acteur du marché des chargeurs GaN 140 W





SHENZHEN, Chine, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'année dernière, le géant de la téléphonie mobile a dévoilé son ordinateur portable 16 pouces réinventé, doté d'une large gamme de ports pour une connectivité avancée et une autonomie exceptionnelle, qui nécessite un adaptateur d'alimentation de 140 W. Or, comme nous le savons, le chargeur d'origine du dernier ordinateur portable 16 pouces ne peut charger qu'un seul appareil, ce qui n'est pas pratique pour ceux qui veulent charger leur téléphone portable simultanément lors d'un voyage d'affaires. Pour résoudre ce problème, la marque de charge rapide Kovol, recommandée par ZDNet et XDA, appartenant au groupe Stiger, le fournisseur d'Anker, AOC et RAVPower, n'a pas perdu de temps pour mettre en oeuvre la dernière version de Power Delivery 3.1 dans son tout nouveau chargeur mural 140 W à double port conçu pour le dernier ordinateur portable 16 pouces, qui peut charger rapidement deux appareils à la fois. Kovol a appliqué la toute nouvelle technologie GaN III pour le rendre davantage portable et obtenir une taille compacte.

Sa puissance de sortie renforcée porte sa capacité de charge à de nouveaux niveaux. Avec une puissance de charge de 140 W, vous pouvez recharger un ordinateur portable de 16 pouces à 100 % en seulement 70 minutes (câble MagSafe nécessaire, non inclus). Cette puissance signifie également que ce chargeur Kovol est bien adapté aux appareils à forte demande, tels que les ordinateurs portables de gaming. De plus, l'adaptateur d'alimentation USB-C 140 W de Kovol peut recharger votre ordinateur portable et votre téléphone en même temps à grande vitesse via un port USB-C de 120 W maximum et un port USB-A de 18 W. Vous n'aurez plus à vous soucier de la batterie faible de vos appareils, alors même que les autres chargeurs du marché ne peuvent pas charger rapidement deux appareils en même temps. De plus, ce chargeur 2 ports GaN III & SiC est 5 % plus petit que le chargeur original 140 W USB-C à un port, qui ne comporte qu'un seul port. La technologie GaN III offre une efficacité et un courant de charge plus élevés tout en maintenant une faible température de surface. De plus, la technologie Q-Pulse exclusive de Kovol fournit une protection contre les surtensions et empêche la surchauffe pour une expérience de charge 100 % sécuritaire. Qu'il s'agisse de recharger votre téléphone ou d'alimenter des jeux vidéo de haute intensité, le chargeur mural PD 3.1 de 140 W de Kovol pourra tout prendre en charge, au prix de lancement de 89,99 dollars.

