Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à Gorepas et Marie Morin Canada





SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, accompagné de Sherry Romanado, députée de Longueuil?Charles-LeMoyne, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance de deux entreprises transformatrices du secteur alimentaire situées sur la Rive-Sud de Montréal, Gorepas Industrie inc. et Marie Morin Canada.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Pascale St?Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise Marie Morin Canada qui suivra la conférence de presse.

Date :

29 juin 2022

Horaire :

10 h - Début de la conférence de presse

10 h 30 - Visite de l'entreprise Marie Morin Canada

Endroit :

1040, rue Léo-Pariseau

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)

J3V 0M9

Les journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le 29 juin 2022 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

