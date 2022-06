Le balado sur la cybersécurité Pour l'avenir de KPMG au Canada démythifie l'identité numérique





MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW/ - Pendant que Yusuf prépare le dîner, il reçoit sur son téléphone une alerte l'avisant qu'une demande de prêt hypothécaire a été faite à son nom. On lui demande de confirmer s'il a fait cette demande ou non. Il texte les mots « activité frauduleuse » et, à la demande du système, il confirme son identité. Quelques minutes plus tard, son identité est vérifiée et la demande de prêt hypothécaire frauduleuse est annulée. Il retourne à sa popote.

Voilà un scénario qui pourrait bientôt se dérouler partout au Canada lorsque l'identification numérique deviendra une réalité pour tous. C'est aussi l'un des nombreux aspects captivants du balado sur la cybersécurité Pour l'avenir de KPMG au Canada.

La webémission en quatre épisodes innove en matière de mise en récit d'entreprise en présentant les points de vue d'associés de KPMG au Canada accompagnés de mises en situation réelle avec des éléments de suspense pour expliquer le rôle de l'identité numérique à l'avenir.

« Ce n'est pas un balado comme les autres. Il vous accroche avec des anecdotes captivantes et maintient votre intérêt grâce à des entretiens aux multiples facettes avec des leaders éclairés qui ont des points de vue différents sur l'avenir de l'identité numérique au Canada », explique Hartaj Nijjar, associé et leader national, Cybersécurité, KPMG au Canada.

« À la fin de la webémission, les auditeurs comprendront comment l'identité numérique outillera les citoyens et améliorera la protection des renseignements personnels, réduira la fraude d'identité et rationalisera les processus d'affaires. Mais surtout, la webémission montre de façon frappante comment le numérique facilitera la vie à l'avenir. »

Pour l'avenir explore le potentiel de l'identité numérique et présente les points de vue d'associés de KPMG chevronnés en matière d'identité numérique, de cybersécurité, de risque technologique, d'expérience client et de protection des renseignements personnels.

Premier épisode

Imraan Bashir , leader national, Cybersécurité, Secteur public, explique comment l'identité numérique outillera les Canadiens et leur facilitera la vie tout en améliorant l'inclusion et l'équité.

Katie Bolla, leader, Marchés de consommation et commerce de détail, RGT, énonce les principaux critères à prendre en compte pour rendre l'identité numérique conviviale.

Deuxième épisode

Erik Berg , associé, Services-conseils en technologie, explique pourquoi les entreprises, les administrations publiques et les utilisateurs ont tous un rôle à jouer pour protéger l'identité des utilisateurs contre les cybercriminels.

Yassir Bellout, associé, Services-conseils - Cybersécurité, explique comment réduire le risque de cyberattaques, prévenir le vol d'identité et sécuriser la transition vers l'identité numérique.

Troisième épisode

Marc Chaput , associé, Services-conseils - Cybersécurité, Gestion des identités et des accès, aborde les cas d'utilisation de l'identité numérique en ce qui concerne les entreprises et autres organisations.

Sylvia Kingsmill, leader mondiale, Confidentialité informatique, aborde la confidentialité des utilisateurs de l'identité numérique et la façon dont les entreprises doivent gérer et protéger les données personnelles.

Quatrième épisode

Imraan, Katie, Marc, Sylvia, Yassir et Erik expliquent comment les consommateurs, les entreprises et les administrations publiques peuvent se préparer à l'essor de l'identité numérique.

« On se fait beaucoup d'idées fausses sur ce qu'est ou n'est pas l'identité numérique. Pour les Canadiens qui se demandent quelle incidence l'identité numérique aura sur eux, et pour les entreprises qui s'interrogent sur leur rôle dans l'écosystème de l'identité numérique, ce balado est indispensable », affirme Imraan Bashir, leader national, Cybersécurité, Secteur public, KPMG au Canada.

On peut écouter Pour l'avenir en continu sur Apple iTunes, Spotify, Google et d'autres sources.

