Chargeurs PCC annonce le lancement de la première collection mondiale de composants interne fabriquée à partir de laine durable et traçable NATIVAtm.





Aujourd'hui, lors de la 10ème Future Fabrics Expo qui a lieu à Londres, le plus grand fabricant mondial d'entoilage, Chargeurs PCC, lance la première collection de composants internes fabriqués avec de la laine NATIVAtm. Durable et traçable grâce à la technologie Blockchain, la nouvelle collection NATIVAtm comprend un ensemble d'entoilages, d'ouates, d'épaulettes, de feutrines et de plastrons. Combinant hautes performances et durabilité, cette nouvelle collection propose des solutions lavables et résistants à l'humidité que seule la laine peut offrir.

Les composants internes de la collection Chargeurs PCC NATIVAtm sont fabriqués avec des fibres naturelles de laine certifiée mérinos. La traçabilité est assurée tout au long de la chaîne de valeur, en commençant par les fermes où les moutons sont élevés et tondus jusqu'au vêtement final, en passant par les usines où les fibres sont filées ou tricotées. Le label NATIVAtm est synonyme de qualité et d'authenticité. Il garantit que les produits ont été créés en respectant l'environnement et le bien-être animal. Avec les composants internes de Chargeurs PCC fabriqués à partir de laine NATIVAtm, les marques tirent profit de produits certifiés et traçabes.

« La durabilité est devenue une priorité fondamentale pour l'industrie mondiale de la mode et nous sommes très heureux de lancer cette collection inédite de solutions d'entoilage écoresponsables fabriquées avec la laine traçable NATIVA », a déclaré Gianluca Tanzi, CEO de Chargeurs Textile. « Cette collection permet aux marques de prouver leurs engagements en faveur de la transparence, de la durabilité et de la responsabilité sociale, car le label NATIVA garantit une traçabilité soutenue via la technologie blockchain. Nous travaillons constamment à la création de produits innovants issus de matériaux durables de la plus haute performances, cette collection écoreponsables représente notre avancée la plus innovante de notre parcours vers une industrie de la mode plus circulaire ».

Chargeurs Luxury Materials, leader mondial de la laine peignée de luxe et société soeur de Chargeurs PCC, a développé la marque NATIVAtm. Les fermes qui fournissent la laine NATIVAtm suivent la norme Laine Responsable de Textile Exchange , une norme volontaire qui traite du bien-être des moutons et des terres sur lesquelles ils paissent. Ces fournisseurs doivent également adhérer au protocole NATIVAtm qui englobe le bien-être des animaux, la gestion des terres, la responsabilité sociale des entreprises et la traçabilité via la technologie blockchain. Les partenaires actuels de la marque de laine NATIVAtm incluent Stella McCartney, Vivienne Westwood, Madewell, Napapijri, Reformation et bien d'autres.

« Grâce à ce lancement, nous avons désormais un portefeuille élargi de produits NATIVA à offrir à nos clients actuels et nous pouvons présenter le concept NATIVA aux clients de Chargeurs PCC », a déclaré Federico Paullier, Directeur Général de Chargeurs Luxury Materials. « NATIVA soutient les marques avec une laine durable, offrant une traçabilité complète de la ferme à la marque, la RSE suivie tout au long de la chaîne d'approvisionnement et des solutions innovantes en matière de fibres. En nous associant à Chargeurs PCC, nous pouvons désormais également ajouter à notre offre de nombreux composants interne essentiels ».

À PROPOS DE CHARGEURS PCC

Chargeurs PCC fournit des solutions de bout en bout aux plus grandes marques de vêtements de mode du monde en concevant et en fabriquant des triplures, un tissu technique utilisé pour aider les vêtements à conserver leur forme et leur structure. Sa société mère, Chargeurs, est basée en France et emploie plus de 2 500 personnes sur les cinq continents au service de sa clientèle répartie dans plus de 90 pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 06:35 et diffusé par :