Invitation aux médias - Manifestation pour dénoncer la fermeture abrupte du Conservatoire de McGill et la mise à pied éventuelle d'une centaine d'instructeurs et d'instructrices de musique

MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des chargé-es de cours et des instructeurs-trices de McGill (SCCIM), le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) et la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec-CSN (FNEEQ-CSN) dénoncent avec vigueur la décision sans appel de l'Université McGill de fermer le Conservatoire de McGill, une institution musicale de la communauté montréalaise avec plus de 118 ans d'histoire. Cette fermeture occasionne la mise à pied d'une centaine de membres du SCCIM.

Seront présents :

Raad Jassim , président du Syndicat des chargé-es de cours et des instructeurs-trices de McGill

, président du Syndicat des chargé-es de cours et des instructeurs-trices de McGill Nick Papatheodorakos , vice-président du Syndicat des chargé-es de cours et des instructeurs-trices de McGill

, vice-président du Syndicat des chargé-es de cours et des instructeurs-trices de McGill Des instructrices et instructeurs seront également présents pour répondre aux questions des médias.

Date : Mardi 28 juin 2022

Heure : 12:00PM

Endroit : Devant le pavillon de musique Strathcona au 555 Sherbrooke Ouest, Montréal

À propos



SCCIM

Le Syndicat des chargé-es de cours et des instructeurs-trices de McGill regroupe environ 1600 membres.

FNEEQ

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80?% des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85?% des profs de cégep. Elle regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

CCMM?CSN

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le CCMM?CSN regroupe près de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie-James. www.ccmm-csn.qc.ca

