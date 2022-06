Conseil fédéral - Une équipe expérimentée pour porter la voix des enseignantes et des enseignants!





QUÉBEC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil fédéral de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) a élu Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (SEE-CSQ), et Anne Bernier, présidente du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ), en tant que conseillers à son comité exécutif. Il a également renouvelé sa confiance envers Luc Gravel à titre de 2e vice-président.

Physicien de formation, Richard Bergevin enseigne les sciences depuis 1992. Longtemps engagé dans les activités des Expo-sciences, il a également été entraîneur de football en milieu scolaire. Il a récemment soufflé 10 bougies en tant que président du SEE-CSQ, l'un des syndicats comptant le plus de membres à la FSE-CSQ. Fort de ses implications et de sa riche expérience professionnelle, Richard Bergevin sera un atout considérable pour les enseignantes et enseignants.

Enseignante depuis 1996, Anne Bernier a partagé sa passion de la musique avec des centaines d'élèves fréquentant les écoles primaires et secondaires de la péninsule gaspésienne. N'ayant pas peur des grandes distances, elle préside le STEEQ-CSQ depuis 2017. Elle entend défendre les intérêts du personnel enseignant de tout le Québec avec la même énergie qu'on lui connait.

Enseignant de mathématique au secondaire au centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, Luc Gravel entame son 3e mandat à titre de 2e vice-président de la FSE-CSQ. Avec ses 32 ans dans la profession et en tant que responsable des relations du travail, il participera à sa seconde ronde de renouvellement des conventions collectives.

Ensemble, ils complètent l'équipe déjà fort expérimentée du comité exécutif avec Josée Scalabrini, présidente, Brigitte Bilodeau, 1re vice?présidente et Martin Hogue, président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ), comme secrétaire-trésorier.

À l'occasion de sa réunion extraordinaire des 28, 29 et 30 juin, les membres du conseil fédéral auront du pain sur la planche, puisqu'ils prépareront la prochaine ronde de renouvellement des conventions collectives, les actions en vue des élections provinciales prévues cet automne, ainsi que la préparation du prochain colloque de la FSE-CSQ.

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65?000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :