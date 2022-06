EN CONSTANTE AUGMENTATION AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE, LES CHUTES CHEZ LES AÎNÉS CAUSENT DEUX FOIS PLUS DE DÉCÈS QUE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE





Lors de la Journée nationale de la prévention des blessures, obtenez de l'aide pour aider à réduire les chutes mortelles

OTTAWA, ON, le 28 juin 2022 /CNW/ - Les blessures peuvent survenir n'importe où, à la maison, au travail ou en pratiquant son sport favori. À l'occasion de la Journée nationale de la prévention des blessures, qui a lieu le 5 juillet, l'Alliance canadienne de kinésiologie veut sensibiliser le public face aux effets dévastateurs des blessures prévisibles et évitables, en particulier chez les personnes plus âgées qui ont été touchées par la COVID-19. Il s'agit d'une situation alarmante, car le nombre d'hospitalisations liées aux chutes chez les aînés a augmenté de 47 % et le taux de mortalité dû aux chutes a également augmenté au cours des dix dernières années1. Bien qu'elles fassent rarement la une des journaux, les chutes chez les aînés ont causé deux fois plus de décès que tous les accidents de la route (4?849 contre 1?939)2.

BLESSURES LIÉES AUX CHUTES CHEZ LES AÎNÉS

Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ un tiers des aînés chutent chaque année1. Cette situation est responsable de 85 % des hospitalisations liées à des blessures, 95 % de toutes les fractures de la hanche et 61 % des décès par blessure chez les Canadiens les plus âgés3. Parmi ce groupe, les femmes, les personnes âgées de plus de 80 ans et les personnes âgées vivant seules ou ayant un faible revenu sont plus à risque de tomber. Les chutes de même niveau (glisser, trébucher ou s'enfarger), les chutes impliquant des meubles et les chutes dans les escaliers sont les trois principaux types de chutes qui entraînent des blessures graves et même la mort.

L'IMPORTANCE DE LA PRÉVENTION

Les chutes chez les personnes âgées sont évitables; cependant, leur nature multifactorielle signifie que la résolution de ce problème de santé publique croissant est une responsabilité partagée. Les progrès dans la prévention des chutes et des blessures qui en résultent nécessitent une collaboration multisectorielle continue qui inclut les gouvernements, les fournisseurs de soins de santé, les organisations non gouvernementales, les associations et services de soins ainsi que les Canadiennes et des Canadiens eux-mêmes.

«?Au cours des deux dernières années, de nombreux aînés ont été confinés à leur domicile et ont eu moins d'occasions d'être actifs physiquement, explique Angelie Carter, présidente de l'Alliance canadienne de kinésiologie. Il faut maintenant s'assurer qu'ils puissent retrouver un mode de vie plus actif le plus rapidement possible si l'on veut éviter une augmentation encore plus grande des chutes dans les années à venir. Grâce à des activités physiques sécuritaires et adaptées qui améliorent l'équilibre, les kinésiologues, en tant qu'experts du mouvement humain, peuvent aider les personnes âgées à renforcer leurs hanches et leurs jambes afin d'éviter les chutes. De plus, un kinésiologue peut également fournir des informations sur les effets de la déshydratation, de l'hypoglycémie et des conditions médicales pouvant entraîner des chutes.?»

«?En plus des bénéfices associés à un mode de vie actif, l'environnement dans lequel un individu évolue représente également un facteur clé pour la prévention des chutes, poursuit Mme Carter. En effet, on a constaté que la moitié des chutes entraînant une hospitalisation survient à la maison1. C'est pourquoi il est très important d'évaluer le domicile des individus pour y déceler les risques potentiels et le rendre plus sécuritaire. Les kinésiologues, en tant que membre de l'équipe de soin peuvent évaluer les risques de chutes et contribuer à apporter des correctifs nécessaires pour assurer la sécurité des personnes aînées.?»

QUELQUES STATISTIQUES3

Chaque jour, 48 Canadiens meurent et 634 sont hospitalisés à cause de chutes, ce qui en fait la principale cause de décès par blessure, d'hospitalisations, de visites aux urgences et d'incapacité au Canada .





. Chaque jour en moyenne au Canada , 13 aînés meurent et 259 sont hospitalisées à cause des chutes. En 2018, ceci représentait 4?849 décès, 94?530 hospitalisations, 424?609 visites aux urgences et 28?310 incapacités.





, 13 aînés meurent et 259 sont hospitalisées à cause des chutes. En 2018, ceci représentait 4?849 décès, 94?530 hospitalisations, 424?609 visites aux urgences et 28?310 incapacités. 75 % des décès liés à des blessures sont dus à des causes non intentionnelles, comme des chutes, des accidents de voiture et des empoisonnements.





Les blessures liées aux chutes chez les aînés coûtent au système de santé 5,6 milliards de dollars par année, soit 15,3 millions de dollars par jour. Le coût total des blessures équivaut à 80 millions de dollars pour l'économie canadienne chaque jour (29,4 milliards de dollars chaque année).

CONSEILS POUR PRÉVENIR LES CHUTES

Faites des exercices d'équilibre et de résistance qui se concentrent sur les cuisses, les hanches et le tronc (comme les exercices OTAGO ou SAIL, le tai-chi, l'aquaforme, le yoga sur chaise et les exercices de musculation avec des poids).





Sécurisez votre maison pour minimiser les risques (enlever les carpettes, ajouter de l'éclairage dans les escaliers, installer une main courante solide, etc.).





Restez hydraté.





Maintenez une alimentation équilibrée.





Portez attention à vos médicaments, car certains pourraient contribuer à la sensation d'étourdissement et causer des chutes.

L'ALLIANCE CANADIENNE DE KINÉSIOLOGIE

Les kinésiologues sont des spécialistes du mouvement humain qui fournissent des conseils scientifiques et des traitements par l'activité physique afin d'accélérer le processus de réadaptation, ainsi que d'améliorer la santé et le bien-être et ce, à toutes les étapes de la vie. Ils peuvent également aider à gérer et à prévenir 25 des maladies chroniques les plus courantes telles que l'arthrite, les maux de dos, l'insuffisance cardiaque ou les AVC, les maladies coronariennes, l'hypertension, les problèmes pulmonaires, l'anxiété, la dépression, le diabète et l'obésité. L'Alliance canadienne de kinésiologie (ACK) est un organisme à but non lucratif qui défend et fait la promotion de l'avancement de la profession de kinésiologie au Canada. L'ACK lutte pour sa reconnaissance comme voix unificatrice de la profession de kinésiologie au Canada et d'avoir un impact positif sur les Canadiens. Au niveau national, l'ACK représente dix associations provinciales de kinésiologie qui sont des associations membres et plus de 4?400 kinésiologues affiliés. L'ACK établit et fait la promotion des normes de la profession partout au Canada.

