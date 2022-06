Capital Group Canada lance le Fonds revenu multisectoriel





Le tout nouveau fonds à revenu fixe vise à fournir un revenu constant avec une volatilité moindre

TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. («?Capital Group?») annonce l'ajout d'un nouveau fonds à revenu fixe à sa gamme de fonds communs de placement, le Fonds Capital Group revenu multisectorielMC (Canada). Le fonds sera disponible à l'échelle nationale auprès des professionnels de la finance et des courtiers à partir du 30 juin 2022.

Le Fonds revenu multisectoriel est une stratégie axée sur le revenu qui vise à générer un niveau élevé de revenu courant en investissant dans un large éventail d'obligations et d'autres titres de créance. Le fonds cherche à fournir moins de volatilité et de risque de perte qu'un fonds composé uniquement d'obligations à rendement élevé ou de dette des marchés émergents. Le fonds dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier les répartitions sectorielles en fonction des conditions du marché, des idées d'investissement et des perspectives.

«?Notre vaste expérience des catégories d'actifs à revenu fixe à travers plusieurs cycles de marché permet aux investisseurs canadiens d'investir en toute confiance », affirme Rick Headrick, président de Capital Group au Canada. « Le nouveau fonds sera géré selon la discipline, la vision à long terme et la recherche rigoureuse que Capital Group applique depuis 40 ans à sa gamme mondiale de fonds d'obligations.?»

Le Fonds revenu multisectoriel sera géré par cinq gestionnaires de portefeuille : Xavier Goss, Damien McCann, Kirstie Spence, Scott Sykes et Shannon Ward. Le fonds investira dans un large éventail de titres de créance couvrant tout le spectre du crédit et cherchera à obtenir des revenus à partir d'obligations d'entreprises à rendement élevé et de qualité investissement, de titres de créance des marchés émergents et de créances titrisées. Le fonds peut également investir dans d'autres secteurs, notamment la dette publique américaine et le crédit non-corporatif.

«?Notre nouveau fonds cherche à fournir un revenu aux investisseurs et à réduire la volatilité tant sur les marchés haussiers que baissiers », explique Damien McCann, directeur principal des placements du fonds. « Grâce à l'expérience sectorielle approfondie et diversifiée des cinq gestionnaires de portefeuille à revenu fixe du fonds, qui s'appuie sur nos capacités de recherche mondiales, le Fonds revenu multisectoriel est conçu pour aider les investisseurs à poursuivre leurs objectifs de placement dans le contexte actuel d'incertitude des taux d'intérêt.?»

Au 31 décembre 2021, Capital Group gère 498 G$ US d'actifs à revenu fixe et 236 G$ US d'actifs à revenu multisectoriel à travers le monde.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group se consacre avant tout à rendre des résultats supérieurs et réguliers aux investisseurs à long terme par le biais de portefeuilles fondés sur de fortes convictions, d'un travail de recherche rigoureux et de la responsabilité individuelle de nos gestionnaires. Au 31 décembre 2021, Capital Group gère plus de 2 700 G$ en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde.

Capital Group gère des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des professionnels en placements à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; toutefois, dans le cas des titres présentant des caractéristiques d'actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr

SOURCE Capital Group Canada

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :