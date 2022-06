P2E.Game lance une plateforme Web3 qui intègre SocialFi, GameFi et NFT





Début 2022, P2E.Game a été lancé par un groupe de passionnés de jeux basés sur la blockchain et de collectionneurs NFT et a introduit un agrégateur d'informations GameFi et NFT clé en main. Après six mois, P2E.Game est officiellement lancé avec quatre sections, Launchpad, Game Library, NFT Aggregator et News, offrant les connaissances les plus complètes sur IDO/IGO et présentant les stratégies de jeu que les joueurs trouvent les plus utiles.

L'équipe principale de P2E.Game est composée de joueurs avancés, d'investisseurs et de geeks pour créer le meilleur tracker GameFi et NFT à présenter aux joueurs et aux investisseurs en intégrant la Blockchain, le jeu traditionnel et le mécanisme économique innovant.

P2E.Game lance l'écologie SocialFi pour changer la relation entre les joueurs, la plateforme et les projets, où les joueurs ont aussi le droit de construire leurs propres communautés et influence. P2E.Game lance également la gouvernance DAO pour connecter l'écologie communautaire et créer une écologie gagnant-gagnant pour les joueurs, les plateformes et les projets.

P2E.Game dévoile également les plans de largage aérien pour l'expansion mondiale. À l'heure actuelle, P2E.Game a conclu des partenariats stratégiques avec de nombreux projets NFT et GameFi célèbres, établissant une alliance solide dans de multiples dimensions. Après six mois, P2E.Game compte 100 000 utilisateurs de semences. Lors de la prochaine expansion mondiale, P2E.Game créera une plate-forme d'agrégation ouverte, transparente et gratuite.

Sur P2E.Game, les joueurs peuvent trouver les scores et les comparaisons de différentes rampes de lancement sur différentes dimensions telles que le prix du jeton de plate-forme, la capitalisation boursière, la TVL, le nombre de projets IDO, le retour sur investissement.

P2E.Game lance des produits E2E innovants grâce à un marketing Web3 efficace pour aider les projets à trouver leur public cible dans le système social P2E, en menant des stratégies de marketing plus efficaces et en créant des groupes d'utilisateurs basés sur le comportement des utilisateurs.

Dans la bibliothèque de jeux, P2E.Game a regroupé plus de 95 % des projets GameFi et mis en place Spotlight pour présenter des projets de haute qualité. Les utilisateurs peuvent trouver des jeux en fonction de ses performances sur le marché, de l'avancement du projet, du score social et d'autres facteurs que P2E.Game juge indispensables pour juger de la valeur d'un projet.

Dans l'agrégateur NFT, P2E.Game a collecté des informations sur l'écologie globale des projets NFT passés, actuels et à venir et a lancé des classements, fournissant une comparaison complète des projets en termes de TVL, de capitalisation boursière et d'autres aspects de différentes dimensions.P2E.Game launches a turnkey GameFi and NFT information platform to provide players with all-round guidance and latest news to for convenient access to the metaverse.

