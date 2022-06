LA LICORNE DELIVERECT ANNONCE 350 % DE CROISSANCE ET CÉLÈBRE SES 2 ANS SUR LE SOL FRANÇAIS





PARIS, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Acteur incontournable de la gestion de commandes en ligne[1] dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, Deliverect annonce une croissance exceptionnelle de 350 % sur les 12 derniers mois. À l'occasion du second anniversaire de son implantation en France, Deliverect poursuit son expansion et lance de nouvelles solutions à travers sa Marketplace pour accompagner les restaurateurs grâce à un solide réseau de partenariats internationaux.

Deliverect France : une croissance exceptionnelle pour le champion européen

Créée depuis 2018 et présente dans 40 pays, la licorne Deliverect s'est spécialisée dans la gestion et l'exécution des commandes en ligne des restaurants. Elle automatise le flux de commandes en ligne des restaurants par le biais d'une interface unique, en intégrant les demandes de livraison, d'applis de table ou de plats à emporter provenant de services comme Uber Eats, Grubhub, Deliveroo, Doordash, Foodora, Shopify et plus encore, et en les transférant directement à la cuisine.

Depuis son lancement en France en 2020, la start-up a bénéficié d'un contexte favorable de pleine transformation du secteur de la restauration (Covid-19 et croissance de la livraison et de la vente à emporter). Avec une croissance de 350 % en 2021 et plus de 1000 établissements partenaires, la licorne est aujourd'hui un allié essentiel des restaurateurs dans leur processus de digitalisation en France. Pour soutenir sa croissance, l'entreprise multiplie les partenariats comme l'application de paiement Sunday, le logiciel Innovorder. Deliverect a pour ambition d'être le leader de sa catégorie dans le marché de l'hôtellerie-restauration et de se lancer dans de nouveaux marchés.

Rachid El Kansouli, DG France Deliverect, déclare : « Nous sommes ravis du chemin parcouru par Deliverect France ces deux dernières années, et de notre belle croissance en 2022. Notre objectif est de continuer à accompagner nos partenaires dans toutes les étapes de leur développement, en déployant l'ensemble de nos solutions intégrées, grâce à notre propre Marketplace. Nous les soutenons dans leur croissance afin d'améliorer leur quotidien et aussi l'expérience client grâce à des outils fiables, simples à utiliser et permettant un gain de temps considérable. Nous sommes axés à développer nos partenariats au niveau local partout en France, qui représente un marché majeur en Europe pour le développement de l'entreprise suite à notre levée de fonds en janvier. »

Deliverect se lance à la conquête de nouveaux marché avec Deliverect Marketplace

Avec plus de 130 millions de commandes au compteur et une levée de fonds de 130 millions d'euros en janvier 2022, Deliverect continue d'investir dans de nouvelles solutions et d'élargir son portefeuille de produits. Afin de soutenir au mieux ses clients et partenaires, la licorne européenne a lancé sa Deliverect MarketPlace (anciennement Deliverect App Store), pour accompagner des centaines de milliers d'établissements, incluant désormais les magasins de proximité et les épiceries en plus des restaurants.

Écosystème intégré unique en son genre, la Deliverect Marketplace permet de connecter les acteurs de l'hôtellerie notamment (gestion des stocks, kiosques, points de vente, commandes et paiements, plateformes de livraison) et leur permet de rationaliser les coûts et générer de la croissance. En lançant la catégorie des marques virtuelles, Deliverect Marketplace connecte désormais de manière transparente les restaurants et les dark kitchens à des partenaires de marques virtuelles pour faciliter la mise en relation et participer à une meilleure expérience client.

A? propos de Deliverect

Deliverect est une solution SaaS (Solution As A Business) qui simplifie la gestion des commandes en ligne. Deliverect inte?gre de manie?re transparente les commandes en ligne des plateformes de livraison et click & collect (Uber Eats, Deliveroo, JustEat, Clickeat, etc.), permettant a? plus de 24 000 e?tablissements d'ame?liorer le service ope?rationnel et d'accroi?tre la satisfaction des clients. Ope?rant dans plus de 40 marche?s dans le monde, Deliverect a la confiance de chai?nes de restaurants comme Big Mamma et de produits de grande consommation tels que Unilever, ainsi que de petits et moyens restaurants et de dark kitchen du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.deliverect.com/fr-fr.

