FORD TRUCKS CHOISIT CYMOTIVE TECHNOLOGIES POUR ENTREPRENDRE SA CERTIFICATION DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ POUR L'HOMOLOGATION DE TYPE DE VÉHICULE EN VERTU DES RÈGLEMENTS UNR 155 ET 156





En tant que plus grand constructeur automobile de Turquie, Ford Otosan se prépare à la prochaine conformité réglementaire en matière de cybersécurité grâce aux solutions et services de gestion de la vulnérabilité et de la conformité de CYMOTIVE.

TEL-AVIV, Israël, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- CYMOTIVE Technologies, le principal fournisseur de cyber-solutions de mobilité intelligente, a annoncé aujourd'hui que le plus grand constructeur automobile de Turquie, Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.?.) a choisi CYMOTIVE pour soutenir sa certification de conformité à la cybersécurité des règlements UNR 155 et 156 et pour maintenir une conformité réglementaire continue.

Après la mise en oeuvre des solutions automatisées de gestion de la vulnérabilité et de la conformité de CYMOTIVE et d'autres services de cybersécurité, la marque commerciale Ford Trucks de Ford Otosan obtiendra la certification de type de véhicule, ce qui permettra à l'équipementier de vendre ses véhicules commerciaux lourds dans les pays qui exigent de se conformer aux règlements UNR 155 et 156. Entre autres méthodes, CYMOTIVE utilise un jumeau numérique pour mettre en oeuvre l'ingénierie de l'image inverse afin d'améliorer et de vérifier les données reçues de la nomenclature logicielle (SBOM) de l'équipementier dans le processus de conformité. Pour obtenir des informations en temps réel sur le statut de conformité, la solution de gestion de la cybersécurité de CYMOTIVE soutiendra la surveillance continue de Ford Trucks pour les années à venir.

Grâce aux solutions de cybersécurité automatisées de CYMOTIVE pour l'atténuation des vulnérabilités et la gestion de la conformité, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de composants restent confiants quant à leur statut de conformité aux prochaines réglementations cybernétiques, telles que l'UNR 155 suivant la norme ISO/SAE 21434. La solution de gestion des vulnérabilités de CYMOTIVE relie automatiquement toutes les vulnérabilités logicielles et matérielles aux unités de contrôle électronique (UCE), les hiérarchise en fonction du risque de leur impact et de leurs dommages potentiels, et recommande la meilleure voie pour minimiser les risques. La solution fournit également la documentation requise pour la conformité réglementaire de la certification du type de véhicule.

« Nous avons choisi CYMOTIVE parce qu'il est essentiel pour Ford Trucks de travailler avec un fournisseur de cybersécurité très expérimenté », a déclaré Serhan Turhan, vice-président de Ford Otosan/leader de Ford Trucks. « La conformité réglementaire est un processus extrêmement complexe, et nous attendons avec impatience les processus et les systèmes automatisés et rationalisés de CYMOTIVE pour nos modèles de type véhicules commerciaux lourds. »

Tsafrir Kats, PDG et cofondateur de CYMOTIVE, a déclaré : « Les solutions de CYMOTIVE ont fait leurs preuves sur le terrain pour aider les équipementiers avant-gardistes à gérer les cyber-risques croissants sur les étapes du cycle de vie complet des véhicules. Nous sommes ravis de compter Ford Otosan parmi nos clients, ce qui leur permet de réduire les coûts, de protéger la réputation de leur marque et de se conformer à la cyber-réglementation pour faciliter les ventes dans le monde entier. »

Fondée en 2016 par des experts israéliens de haut niveau en sécurité, CYMOTIVE Technologies conçoit, développe et déploie des solutions de cybersécurité pour résoudre les défis les plus complexes du marché de la mobilité intelligente. Avec des équipes travaillant depuis Israël, l'Allemagne, la Suède et les États-Unis, CYMOTIVE offre une plateforme de solutions de cycle de vie complet pour les étapes de développement sécurisé jusqu'à la post-production dans l'écosystème de la mobilité intelligente. Les clients de l'entreprise comprennent plusieurs constructeurs, des villes intelligentes et des fournisseurs de premier ordre de véhicules, de flottes et d'autres solutions intégrées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cymotive.com.

