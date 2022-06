Roborock présente son nouvel aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra pour une expérience totalement automatisée





Roborock combine toutes les fonctionnalités du S7+ avec l'Empty Wash Fill Dock, sa station de vidage polyvalente lui permettant de se vider, de se laver et de remplir son réservoir d'eau propre de manière automatisée

HONG KONG, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Roborock , constructeur de robots domestiques intelligents et sans fil conçus pour simplifier la vie, présente aujourd'hui son nouveau bundle Série S, le Roborock S7 Pro Ultra. Doté d'une station intelligente innovante, le S7 Pro Ultra est alimenté par les récentes technologies de Roborock afin d'offrir un nettoyage supérieur avec encore plus de facilité.

Dans le cadre du développement constant de sa gamme de produits pour proposer un nettoyage automatisé, Roborock élargit sa série S avec ce nouveau modèle en adoptant toutes les caractéristiques éprouvées du S7+ couplées à une station de vidage, lavage et remplissage qui fait progresser l'expérience mains libres d'un cran.

« Pour offrir le confort et les résultats professionnels que nos clients attendent, déclare Richard Chang, fondateur et PDG de Roborock « Nous croyons en une approche totalement automatique, en utilisant la puissance d'aspiration la plus élevée, un nettoyage à la serpillière breveté et l'intelligence de vidage et de nettoyage automatique lorsque le robot revient à sa station ; le S7 Pro Ultra est le robot de nettoyage des sols le plus autonome du marché. »

Présentation du Roborock S7 Pro Ultra : le nettoyage robotisé professionnel

Une super-station qui s'occupe de tout

La compatibilité avec la nouvelle station de vidage, lavage et remplissage de Roborock permet de réduire les opérations d'entretien manuel pour les utilisateurs. La station s'auto-nettoie pendant le processus de lavage de la serpillière, ce qui permet de la maintenir en bon état. Une fonction de remplissage automatique permet au S7 Pro Ultra de nettoyer jusqu'à 300 m², soit 50 % de plus que ses prédécesseurs, tandis que son sac à poussière peut contenir jusqu'à 7 semaines de poussière.

Doté de la technologie VibraRise® et du nettoyage sonique

Conçu pour des séances de nettoyage ininterrompues, le S7 Pro Ultra est doté d'une serpillère à vibration sonique grâce à la technologie VibraRise® de Roborock, et d'un système d'élévation automatique de la serpillière conçue pour passer en douceur sur des surfaces contrastées, tout en effectuant des frottements efficaces à haute intensité pour éliminer la saleté de surface. Le S7 Pro Ultra assure un nettoyage en profondeur en combinant une puissance d'aspiration maximale de 5 100 Pa et le nettoyage sonique le plus rapide du marché avec 3 000 coups de brosse/min.

Cartographie 3D et routines de nettoyage

Alimenté par un scan 3D par lumière structurée et une toute nouvelle unité de traitement neuronal, le S7 Pro Ultra s'adapte et apprend de son environnement quelles que soient les conditions d'éclairage. De plus, son système LiDAR PreciSense, scanne constamment la pièce, empêchant ainsi le robot de tomber ou de se coincer ; il enverra même des alertes via l'application si l'aspirateur robot a un problème. Pour les maisons à plusieurs niveaux, le système avancé de cartographie multi-étage du S7 Pro Ultra reconnaît automatiquement les différents étages pour tenir compte des zones interdites et des murs invisibles. Compatible avec Alexa, Home et Siri, le contrôle avancé via l'application du S7 Pro Ultra permet aux utilisateurs de définir des programmes de nettoyage personnalisés par pièce, heure de la journée, usages et même puissance d'aspiration.

Roborock S7 Pro Ultra est une nouvelle déclinaison du produit phare de Roborock, vendu avec sa station Empty Wash Fill Dock, récemment lauréate du prix de l'innovation au CES en 2022 pour sa praticité et son ingéniosité.

Prix et disponibilité

Le S7 Pro Ultra sera disponible dès le 7 juillet 2022 sur Amazon au prix exceptionnel de 949? pendant les Prime Day qui auront lieu du 7 juillet au 17 juillet 2022. Il sera ensuite au prix public conseillé de 1 199 ?.

Pour en savoir plus sur le Roborock S7 Pro Ultra veuillez visiter fr.roborock.com/

Les visuels et fiche technique du Roborock S7 Pro Ultra sont disponibles ici .

À propos de Roborock

Roborock est spécialisé dans la recherche, le développement et la production d'aspirateurs robotisés, ainsi que d'autres produits de nettoyage. La marque développe et produit des aspirateurs robots en son nom, ainsi que pour l'une des plus grandes entreprises technologiques chinoises, Xiaomi. Chaque robot est conçu pour répondre à un objectif simple, celui de donner aux gens plus de temps à consacrer aux choses qu'ils aiment. Actuellement, Roborock est disponible dans 40 pays, dont 28 en Europe, comme l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. La société opère à partir de quatre sites, avec des bureaux à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Pour plus d'informations: https://fr.roborock.com/

