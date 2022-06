Publication des résultats de l'étude de Phase 2 du fazirsiran chez les patients présentant une déficience en alpha-1-antitrypsine dans le New England Journal of Medicine





Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") et Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARWR) ont annoncé aujourd'hui la publication des résultats d'une étude clinique de Phase 2 (AROAAT-2002) portant sur le fazirsiran (TAK-999/ARO-AAT) expérimental dans le traitement des maladies du foie associées au déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD), dans le New England Journal of Medicine (NEJM), ainsi qu'une présentation orale dans le cadre du International Liver Congresstm 2022 - la réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du foie (EASL). L'article du NEJM a été publié en ligne avant impression et s'intitule "Fazirsiran for Liver Disease Associated with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency". La présentation donnée dans le cadre de l'EASL était intitulée "Reduction of Intra-hepatic Z-AAT Synthesis by Fazirsiran Decreases Globule Burden and Improves Histological Measures of Liver Disease in Adults with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency".

"Il n'existe actuellement aucun traitement spécifique pour les maladies hépatiques associées à l'AATD. Les résultats de l'étude AROAAT-2002 démontrent à maints égards que les lésions hépatiques préexistantes chez ces patients peuvent être considérablement améliorées par un traitement au fazirsiran", a déclaré Pavel Strnad, D.M., professeur à l'hôpital universitaire RWTH d'Aix-la-Chapelle, chercheur principal de l'étude AROAAT-2002 en charge de la présentation des données à l'EASL. "Plus particulièrement, les améliorations observées au niveau de la charge histologique des globules, la réduction des signes histologiques d'inflammation portale, la normalisation des enzymes hépatiques élevées ainsi que l'amélioration de la fibrose hépatique indiquent de manière encourageante l'amélioration rapide des lésions hépatiques par le fazirsiran. Ces résultats reflètent également la formidable innovation en cours dans ce domaine, à savoir qu'un siRNA thérapeutique spécifiquement ciblé sur le foie peut potentiellement traiter une maladie du foie jusqu'ici incurable."

Fazirsiran pourrait être le premier traitement expérimental d'interférence ARN (ARNi) de sa catégorie, visant à réduire la production de la protéine alpha-1-antitrypsine mutante (Z-AAT) comme traitement potentiel de la maladie génétique rare du foie associée à l'AATD. L'accumulation de Z-AAT est considérée comme la cause de la maladie hépatique progressive des patients souffrant de cette maladie. En réduisant la production de la protéine inflammatoire Z-AAT, la progression de la maladie du foie devrait être stoppée, permettant au foie de se régénérer et de se réparer. Fazirsiran s'est vu accorder la désignation de thérapie révolutionnaire (BTD) en juillet 2021 et celle de médicament orphelin en février 2018 pour le traitement de l'AATD par la FDA américaine.

"Les données encourageantes sur le traitement au fazirsiran, issues de l'étude ouverte de Phase 2 AROAAT-2002 chez des patients atteints de maladie hépatique AATD, semblent confirmer l'effet du traitement et le potentiel d'amélioration de multiples marqueurs impactant le fonctionnement du foie. La Phase 2 de l'étude SEQUOIA est également sur le point d`être finalisée et nous sommes impatients d`évaluer le potentiel du fazirsiran dans le cadre de cette étude plus large contrôlée par placebo", a déclaré Javier San Martin, D.M., Directeur médical d`Arrowhead. "Le fazirsiran a démontré un haut niveau d'activité chez tous les patients de l'étude et illustre parfaitement les possibilités offertes par la voie de l'interférence ARN pour inhiber efficacement et systématiquement l'expression des gènes, et potentiellement améliorer la situation des patients atteints de diverses maladies génétiques."

"Ces premiers résultats démontrent le potentiel d'une thérapie ARNi comme le fazirsiran à inverser la maladie chez les patients atteints de maladie hépatique AATD. Nous espérons que le fazirsiran permettra un jour aux patients d'éviter de subir une transplantation hépatique", a déclaré Chinwe Ukomadu, D.M., Ph.D., Responsable de l'unité thérapeutique de gastroentérologie chez Takeda. "Nous nous réjouissons de poursuivre cette excellente collaboration avec Arrowhead et de mettre à profit la longue tradition d'innovation de Takeda en gastro-entérologie en vue de lancer une étude de Phase 3 sur le fazirsiran."

À propos de l'étude de Phase 2 AROAAT-2002

AROAAT-2002 (NCT03946449) est une étude pilote ouverte, multidoses, de Phase 2, destinée à évaluer la réponse au fazirsiran chez 16 patients souffrant d'une maladie hépatique associée à l'AATD et présentant une fibrose hépatique de base. Les patients ont été regroupés en trois cohortes. Tous les participants éligibles ont subi une biopsie avant le traitement et une biopsie en fin d'étude. Les participants traités ont également eu la possibilité de poursuivre le traitement dans une étude de prolongation ouverte (PO). En tenant compte de la PO, des évaluations intermédiaires ont été effectuées après 6 et 18 mois (cohortes 1, 1b), et 12 et 24 mois (cohorte 2) de traitement au fazirsiran.

Données d'efficacité

Tous les patients (n=16) ont bénéficié d'une réduction de la protéine AAT mutante totale accumulée (Z-AAT) dans le foie (pourcentage médian de changement à la semaine 24 ou 48, -83,3% ; intervalle de confiance à 95%, -89,7 à -76,4). On a observé une réduction moyenne substantielle de la concentration sérique de Z-AAT par rapport aux valeurs de référence au sein de toutes les cohortes, avec un nadir de -90±5 % chez les patients de la cohorte de 200 mg et de -87±6 % chez ceux de la cohorte de 100 mg à la semaine 6. Les réductions de concentrations de Z-AAT dans le foie se sont accompagnées d'améliorations histologiques de l'inflammation.

La plupart des patients présentaient une charge globulaire PAS-D histologique élevée au départ (score moyen de 7,4 ; avec des scores allant de 0 à 9, les scores les plus élevés indiquant une charge globulaire plus importante). Au terme du traitement, l'intégralité des patients avait une charge globulaire réduite, le score moyen étant ramené à 2,3 à la semaine 24 ou 48 (soit une réduction de 69 %).

Les biomarqueurs des lésions hépatiques ont également baissé. En début de traitement, les concentrations moyennes d'ALT se situaient au-dessus de la limite supérieure de la plage normale au sein de toutes les cohortes. Après traitement, les concentrations d'ALT ont diminué dans toutes les cohortes, de la semaine 16 à la semaine 52. Les 12 patients dont les concentrations d'ALT dépassaient la limite supérieure de la plage normale à l'inclusion ont vu leurs concentrations revenir à la normale au terme de la semaine 52.

Une diminution d'au moins un niveau de fibrose a été observée chez 7 des 12 patients traités par la dose de 200 mg (cohortes 1 et 2), dont 2 patients atteints de cirrhose, et aucun des 3 patients ayant subi des biopsies évaluables et ayant reçu la dose de 100 mg (cohorte 1b). Deux des patients de la cohorte 2 ont connu une progression de la fibrose entre le début de l'étude et la semaine 48 (tous deux de F2 à F3), présentant néanmoins une réduction importante de la charge globulaire PAS-D (scores de 9 et 4 au début de l'étude et de 0 pour les deux à la semaine 48) ainsi qu'une réduction des concentrations d'ALT et de ?-glutamyltransférase au cours du traitement.

Résultats d'innocuité

Le fazirsiran a été généralement bien toléré. Aucun décès, aucun arrêt du traitement au fazirsiran et aucune interruption de la dose n'ont été observés sur une période de 1,5 an. Les effets indésirables les plus fréquemment apparus ou aggravés après la première administration de fazirsiran ont été l'arthralgie et l'augmentation des concentrations sanguines de créatinine kinase. Aucune augmentation liée à la dose n'a été observée dans la fréquence ou la sévérité des effets indésirables. Quatre événements indésirables graves, tous de sévérité modérée, ont été signalés dans les cohortes 1 et 2, tous ayant été résolus, les quatre patients ayant poursuivi le traitement au fazirsiran au cours de la période d'extension.

À ce stade, aucun événement indésirable pulmonaire majeur n'a entraîné l'arrêt du traitement ou de l'essai. Quatre des six patients ayant participé à l'essai alors qu'ils recevaient un traitement d'augmentation de l'AAT présentaient des antécédents d'emphysème, mais aucune exacerbation n'a été signalée.

À propos de l'accord de collaboration et de licence entre Takeda et Arrowhead

Arrowhead et Takeda ont annoncé un accord de collaboration et de licence en octobre 2020, en vue de mettre au point le fazirsiran. En vertu de cet accord, Arrowhead et Takeda développeront conjointement le fazirsiran, qui, en cas d'approbation, sera co-commercialisé aux États-Unis sur la base d'une structure de partage des bénéfices à 50/50. En dehors des États-Unis, Takeda pilotera la stratégie de commercialisation mondiale et bénéficiera d'une licence exclusive pour commercialiser le fazirsiran, Arrowhead étant en droit de recevoir des redevances échelonnées de 20 à 25 % sur les ventes nettes. Arrowhead a bénéficié d'un paiement initial de 300 millions de dollars et peut prétendre à des étapes potentielles de développement, de réglementation et de commercialisation à hauteur de 740 millions de dollars.

À propos de la déficience associée à l'alpha-1-antitrypsine

La déficience en alpha-1-antitrypsine (DAA) est une maladie génétique rare associée à une maladie du foie chez les enfants et les adultes et à une maladie pulmonaire chez les adultes. Selon les estimations, le déficit en AAT affecte 1 personne sur 3 000 à 5 000 aux États-Unis et 1 personne sur 2 500 en Europe. La protéine AAT est essentiellement synthétisée et sécrétée par les hépatocytes. Elle a pour fonction d'inhiber les enzymes susceptibles de dégrader le tissu conjonctif normal. La variante la plus courante de la maladie, le mutant Z, se caractérise par la substitution d'un seul acide aminé provoquant un pliage anormal de la protéine. La protéine mutante ne pouvant être efficacement sécrétée s'accumule en globules à l'intérieur des hépatocytes. Il en résulte une lésion continue des hépatocytes, entraînant une fibrose, une cirrhose et un risque accru de carcinome hépatocellulaire.

Les personnes présentant le génotype PiZZ homozygote souffrent d'un grave déficit en AAT fonctionnelle susceptible d'entraîner une maladie pulmonaire et une maladie hépatique. La maladie pulmonaire est généralement traitée par un protocole d'augmentation de l'AAT. Le traitement d'augmentation ne permet cependant pas de traiter la maladie hépatique, et aucun traitement spécifique n'est actuellement disponible pour les manifestations hépatiques. Un besoin important n'est pas satisfait, car la transplantation hépatique, associée à un taux de morbidité et de mortalité élevé, constitue à ce jour le seul traitement disponible.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et orienté R&D, dont le siège est au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses employés et la planète, la société s'engage à découvrir et à fournir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Takeda concentre ses efforts de R&D dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques rares et l'hématologie, les neurosciences, et la gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratif afin de créer un pipeline solide et diversifié. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires en matière de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.takeda.com.

À propos d'Arrowhead Pharmaceuticals

Arrowhead Pharmaceuticals met au point des médicaments destinés à traiter des maladies réfractaires en neutralisant les gènes qui en sont la cause. En exploitant un large portefeuille de produits chimiques à base d'ARN et des modes d'administration efficaces, les thérapies d'Arrowhead activent le mécanisme d'interférence ARN pour entraîner une neutralisation rapide, profonde et durable des gènes cibles. L'interférence ARN, ou ARNi, est un mécanisme propre aux cellules vivantes qui inhibe l'expression d'un gène spécifique, influençant ainsi la production d'une protéine spécifique. Les produits thérapeutiques d'Arrowhead à base d'ARNi exploitent cette voie naturelle de neutralisation des gènes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.arrowheadpharma.com, et suivez-nous sur Twitter @ArrowheadPharma. Pour vous inscrire à la liste de diffusion de la société et recevoir directement des mises à jour, rendez-vous sur http://ir.arrowheadpharma.com/email-alerts.

