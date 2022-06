Les banques canadiennes s'associent à CanDeal pour offrir une solution KYC à l'échelle de l'industrie





TORONTO, 27 juin 2022 /CNW/ - CanDeal Group (« CanDeal »), un important exploitant de services de marché et d'infrastructure au Canada, s'est associé à cinq des plus grandes banques nationales au Canada pour offrir une solution complète et centralisée de connaissance du client (« KYC ») à l'industrie des marchés financiers. Cette collaboration historique permet de mutualiser une grande partie des coûts et des efforts afin de se conformer aux exigences en matière de connaissance du client et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (« LRPCFAT »), et de réaliser des économies opérationnelles sans précédent.

La décision novatrice de la Banque de Montréal, de la Banque de Nouvelle-Écosse, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque Nationale du Canada et de la Banque Royale du Canada crée une expérience commune en matière de données et de réglementation pour l'industrie, ce qui aide à instaurer une confiance généralisée dans les données utilisées pour l'évaluation des risques, ainsi qu'à simplifier la conformité KYC pour les clients.

« Nous sommes fiers de travailler avec les banques pionnières qui ont appuyé cette initiative. Il s'agit d'une collaboration de l'industrie à son meilleur », a déclaré Jayson Horner, cofondateur, président et chef de la direction de CanDeal Group. « C'est bon pour le Canada, c'est bon pour la réglementation et c'est bon pour toutes les banques et leurs clients. »

« Collectivement, nous considérons cette initiative comme une occasion de rehausser la norme de conformité KYC », a affirmé Loretta Marcoccia, vice-présidente à la direction et chef de l'exploitation des services bancaires et des marchés mondiaux à la Banque de Nouvelle-Écosse. Un solide programme de conformité répond non seulement aux attentes réglementaires, mais il nous permet également de protéger nos clients et notre entreprise. »

« La création d'une expérience client supérieure a été un facteur clé pour toutes les banques participantes, a souligné Denis Girouard, vice-président à la direction, chef des marchés financiers et membre du bureau du président à la Banque Nationale.

CanDeal Innovations, une division de CanDeal Group, a conçu cette initiative pour la première fois en 2020 et elle est ravie d'avoir achevé plusieurs phases, l'infrastructure technologique devant être réalisée plus tard cette année.

« Nous examinons les plus grands défis auxquels sont confrontés les marchés aujourd'hui et nous cherchons à les relever, a mentionné Tim Cain, président de CanDeal Innovations. Le besoin de conformité à la KYC ne disparaîtra pas, mais cette collaboration garantit qu'elle sera beaucoup plus efficace pour les participants. »

CanDeal Group, qui a été créé en 2001, est un important fournisseur de marchés financiers, de services de données et de soutien d'infrastructure pour le marché national.

À propos de CanDeal

CanDeal est un important fournisseur de marchés électroniques et de services de données pour les titres de créance et les dérivés en dollars canadiens. CanDeal Data & Analytics (« CanDeal DNA ») fournit les prix les plus complets et les plus précis provenant des fournisseurs afin de mieux surveiller et comprendre l'exposition au marché des titres à revenu fixe et des produits dérivés. Sa division Marchés donne accès à un important bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement, des organismes, des provinces et des entreprises du Canada, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. CanDeal Marchés fournit également aux investisseurs institutionnels canadiens un accès électronique à des liquidités dans des marchés de titres de créance et de dérivés non canadiens. CanDeal Solutions offre des services d'établissement de prix et d'analyse qui répondent aux besoins des participants du marché canadien en matière de commerce, de négociation et de technologie. Les parties prenantes de CanDeal comprennent BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., RBC Marchés des Capitaux, Scotia Capital, Valeurs Mobilières TD et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez https://www.candeal.com/en .

