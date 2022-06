La chanson-thème We Will Be Better fait écho au 25e anniversaire du retour de Hong Kong à sa mère patrie





BEIJING, 27 juin 2022 /CNW/ - Une vidéo musicale de la chanson-thème célébrant le 25e anniversaire du retour de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) à sa mère patrie a été lancée vendredi par le China Media Group.

Composée par les musiciens locaux Keith Chan Siu-kei et Alan Cheung Ka-shing, la chanson We Will Be Better communique pleinement la confiance et les attentes des Hongkongais, avec une mélodie vive et des paroles sous-titrées.

Inspiré par l'intégration croissante entre Hong Kong et le continent au cours des 25 dernières années, M. Chan a utilisé plus de 30 caractères chinois dans les paroles comme « mer », « rivière » et « baie », pour mettre en lumière les caractéristiques géographiques de la Grande Baie. Au même moment, des images chaleureuses de « pont », de « rivage » et de « phare » sont utilisées pour représenter les liens qui unissent Hong Kong au continent.

La composition et les arrangements musicaux dénotent une sonorité tout à fait « Hong Kong », alliant le rock léger - si populaire auprès des jeunes - à la musique traditionnelle chinoise - qui met en valeur la culture séculaire.

M. Cheung espère que sa création exprime non seulement sa fierté en tant que Chinois, mais aussi son inspiration originale, fondée sur le passage du temps et le souhait d'un avenir empreint de persévérance.

La vidéo musicale met en vedette les accomplissements et des scènes de vie de nombreux compatriotes hongkongais, dont Doo Hoi Kem, médaillée de bronze aux Jeux olympiques, Janis Chan Pui-yee, l'animatrice vedette de Touching China 2021, et Leung On-lee, une résidente de Hong Kong d'après 1990 qui oeuvre depuis 2018 dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, pour combattre la pauvreté.

Lien : https://youtu.be/BNGFcwnZ2-4

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=BNGFcwnZ2-4

SOURCE CCTV+

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 23:32 et diffusé par :