La chanson emblématique « We Will Be Better » fait écho au 25e anniversaire du retour de Hong Kong dans le giron de la mère patrie





BEIJING, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Un vidéoclip pour la chanson emblématique célébrant le 25e anniversaire du retour de la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong dans le giron de la mère patrie a été publié vendredi par China Media Group.

La chanson emblématique « We Will Be Better », composée par le musicien hongkongais Keith Chan Siu-kei et Alan Cheung Ka-shing, affiche pleinement la confiance et les attentes des gens de Hong Kong avec une mélodie vive et des paroles accessibles.

Inspiré par l'intégration croissante entre Hong Kong et le continent au cours des 25 dernières années, Keith Chan a utilisé plus de 30 caractères chinois dans les paroles, tels que « mer », « rivière » et « baie », qui partagent la même composante, pour mettre en évidence les caractéristiques régionales de la région de la Grande Baie. Pendant ce temps, les images chaleureuses du « pont », du « rivage » et du « phare » sont utilisées pour représenter la parenté entre Hong Kong et le continent.

La composition et l'arrangement de la chanson présente un style distinctif, propre à Hong Kong, combinant le rock léger populaire auprès de la jeunesse de Hong Kong et la musique traditionnelle chinoise, qui met en valeur la culture traditionnelle.

Alan Cheung espère exprimer sa fierté en tant que Chinois par le biais de ce qu'il crée. Il espère également ne jamais oublier son aspiration originale dans le flot de l'évolution des temps et souhaite continuer d'avancer vers l'avenir avec persévérance.

Le vidéoclip enregistre le travail et les scènes de vie de nombreux compatriotes de Hong Kong, y compris Doo Hoi Kem, médaillée de bronze olympique, Janis Chan Pui-yee, le modèle de « Touching China 2021 » et Leung On-lee, une jeune résidente de Hong Kong post années 90 qui a commencé en 2018 à lutter contre la pauvreté dans la province de Guizhou.

Lien : https://youtu.be/BNGFcwnZ2-4

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BNGFcwnZ2-4

