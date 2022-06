Les footballeuses et athlètes PUMA Nikita Parris, Ingrid Engen, Fridolina Rolfö et Sara Björk Gunnarsdottir parlent de « She Moves Us » avant l'Euro féminin en Angleterre





Pendant une conversation vidéo intitulée « She Moves Us » réalisée pour l'entreprise sportive PUMA, des footballeuses et des athlètes PUMA ont parlé ouvertement des sacrifices et des défis que représente le fait d'être une footballeuse professionnelle : « J'ai dû défier les standards masculins en étant simplement une footballeuse. Je pense que la plupart des gens dans le monde voient le football comme un sport masculin, mais pour moi, c'est pareil. Nous faisons la même chose. Et tout ce qui l'entoure devrait être pareil. Voilà pourquoi nous nous battons et essayons de montrer au monde », déclare Ingrid Engen, joueuse de l'équipe nationale norvégienne.

Nikita Parris, star du football anglais, a été étonnée par les changements survenus en matière de respect des athlètes professionnelles féminines : « J'ai dû remettre en question les standards masculins, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, sur les terrains d'entraînement. Et il y a eu une multiplicité d'inégalités au sein du football féminin. Mais aujourd'hui, grâce aux pionnières qui ont ouvert la voie, nous poursuivons le bon combat ».

Sa profession lui ayant permis d'atteindre le succès international, la joueuse de l'équipe nationale suédoise Fridolina Rolfö a également voulu inspirer d'autres athlètes féminines à croire en elles-mêmes : « Je fais bouger les pions pour la nouvelle génération. Je veux être un modèle et quelqu'un qui peut montrer aux filles et garçons qu'il n'est pas impossible d'être footballeur professionnel ».

Quatre mois seulement après avoir donné naissance à son fils, Sara Björk Gunnarsdottir, joueuse de l'équipe nationale islandaise, est revenue sur le terrain, non seulement pour retrouver le sport de haut niveau, mais aussi pour inspirer une génération d'athlètes féminines à ne pas abandonner leurs rêves. Le principal conseil qu'elle leur donne est le suivant : « Prenez tout ce qui vous arrive dans votre carrière et ce que vous traversez comme une leçon. Car c'est la seule façon de grandir. Vous pouvez aller de l'avant. Ayez confiance en votre corps. Si vous voulez vraiment faire les deux choses, vous pouvez y arriver ».

« She Moves Us » veut donner de l'autonomie aux filles et aux jeunes femmes en partageant leurs histoires et en déployant des efforts conjoints pour avoir un impact sur leurs droits au niveau mondial. Ce mouvement s'inspire de la popstar mondiale et ambassadrice PUMA Dua Lipa qui a déclaré : « Le partage d'histoires de réussites fait partie intégrante de l'évolution des mentalités, en particulier dans des domaines comme le sport et le divertissement, qui ont tendance à privilégier le succès masculin. Les femmes réussissent déjà dans tous les domaines et célébrer leurs réussites est quelque chose de passionnant et de responsabilisant. Cela encourage également les stars montantes ».

PUMA propose une gamme de produits complète pour répondre aux besoins des femmes et des jeunes filles dans le domaine du sport : des sous-vêtements et des vêtements de sport, des vêtements de sport modestes, des produits de maternité et des produits spécifiques aux performances, conçus exclusivement pour les femmes. PUMA aide toutes les athlètes à atteindre le plus haut niveau et travaille avec des organismes et des partenaires qui se sont engagés à éliminer les obstacles dans le sport.

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA fait progresser le sport et la culture sans relâche en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de mode de vie sportif dans des catégories comme le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom afin de faire pénétrer le sport dans la culture de rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 16 000 personnes dans le monde et son siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne.

