Walton Global distribue 137 millions de dollars à ses investisseurs au cours du deuxième trimestre de 2022

Walton Global, société d'investissement immobilier et de gestion d'actifs fonciers gérant 3,6 milliards USD, a annoncé que les distributions effectuées aux investisseurs totaliseront plus de 137 millions USD au deuxième trimestre de 2022, en raison de fortes ventes de terrains dans divers actifs en Amérique du Nord. Un total de 130 millions USD ont déjà été distribués aux investisseurs et plus de 7 millions USD devraient l'être à la fin du mois de juin 2022.

« Nous gérons notre pipeline de ventes de terrains avec diligence pour tous nos actifs aux États-Unis et au Canada », a déclaré Kate Kaminski, chef de l'exploitation chez Walton Global. « Il s'agit de la première grande vague de distributions aux investisseurs en 2022, mais nous avons de nombreux autres projets importants qui devraient être clôturés tout au long de l'année ».

Walton a des investisseurs répartis dans plus de 73 pays à travers le monde. La distribution de 137 millions USD est un montant total composé d'actifs américains et canadiens au sein des structures de placement de Walton.

Les investisseurs américains ont reçu des distributions de plus de 89 millions USD. Ces distributions résultaient principalement de la vente de deux grandes propriétés au Texas, Kimberlin Heights couvrant 1 215 acres et Elm Creek couvrant 1 061 acres, et de la vente de 331 acres pour une propriété appelée Piney Lake située au Colorado.

Les investisseurs canadiens ont reçu des distributions de près de 43 millions CAD (environ 35 millions USD). Cela comprenait des distributions aux investisseurs de Roll-Up Corporation de 35 millions CAD et à ceux de WIGI Restructured Bond Corporation de plus de 7 millions CAD.

Les investisseurs de Walton en Asie ont reçu des distributions de plus de 12 millions USD, provenant de cessions de plusieurs propriétés, qui ont été vendues sous forme de vente en bloc ou de vente partielle, dans le cadre d'une structure de retrait progressif liée à un contrat d'option. Plus de 10 millions USD des distributions totales des investisseurs en Asie proviennent de parcelles de terrain en Ontario et le reste aux États-Unis, dans des États comme la Floride, la Géorgie et le Texas.

Kaminski a ajouté : « Rien n'est plus gratifiant pour Walton que de faire des distributions à nos investisseurs et nous nous efforçons de faire en sorte que cela se produise. Certains actifs fonciers prennent plus de temps que d'autres, en raison de diverses circonstances, mais nous travaillons à créer une activité de sortie robuste cette année et nous sommes impatients de partager davantage avec nos investisseurs dans les mois à venir ».

À propos de Walton Global

Walton Global est une société privée de premier plan mondiale, axée sur la gestion d'actifs fonciers et l'investissement immobilier, qui concentre ses activités sur la recherche, l'acquisition, l'administration, la planification et le développement de terrains. Avec plus de 43 ans d'expérience, Walton a fait ses preuves dans l'administration de projets d'investissement foncier, dans certaines des zones métropolitaines à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. La société gère et administre 3,6 milliards USD d'actifs pour le compte de ses investisseurs mondiaux répartis dans 73 pays, de constructeurs, de promoteurs et de partenaires de l'industrie. Comptant plus de 97 000 acres de terrains en propriété, sous gestion et sous administration aux États-Unis et au Canada, Walton est présente dans divers secteurs d'activité comme les investissements fonciers de pré-développement axés sur la sortie (« exit-focused »), les programmes de financement foncier et la construction de logements spécifiquement destinés à la location (« le build-to-rent »). Pour en savoir plus, consultez le site walton.com.

