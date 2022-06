KRUGER ÉNERGIE ET ÉNERGIES DURABLES KAHNAWÀ:KE INAUGURENT LE PARC ÉOLIEN DES CULTURES EN MONTÉRÉGIE





Les six éoliennes tournent depuis le début de l'année à Saint-Rémi et Saint-Michel

SAINT-RÉMI, QC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Kruger Énergie et Énergies Durables Kahnawà:ke ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle du Parc éolien Des Cultures, dont les six éoliennes sont érigées dans la portion sud des villes de Saint-Rémi et Saint-Michel, en Montérégie.

La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs dignitaires, dont le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), M. Ghislain Picard; le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien; la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, Mme Danielle McCann; le chef du Conseil mohawk de Kahnawà:ke, M. Michael Delisle; la députée de Huntingdon, Mme Claire IsaBelle; le maire de Saint-Michel, M. Jean-Guy Hamelin; la mairesse suppléante de Saint-Rémi, Mme Diane Soucy; le chef de la direction de Tewatohnhi'saktha et président d'Énergies durables Kahnawà:ke, M. Bud Morris; et le vice-président principal et chef de l'exploitation de Kruger Énergie, M. Jean Roy.

Citations

« La concrétisation de ce projet entre Énergies Durables Kahnawà:ke et Kruger Énergie conjugue à la fois le renforcement de l'économie locale, le développement durable et la collaboration entre les nations. Il est un bel exemple de partenariat qui sera bénéfique et rentable pour l'avenir de tous. » - Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones



« Ce Parc éolien Des Cultures n'est pas seulement une nouvelle source d'énergie mais il symbolise la collaboration des membres de notre collectivité. Durant son exploitation, ce Parc éolien générera des bénéfices financiers directs de l'ordre de 15 M$ sur 20 ans pour les municipalités et les propriétaires des terres sur lesquelles sont érigées les éoliennes. La production accrue d'énergie renouvelable est bonne non seulement pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. Des projets comme celui-ci contribuent à un avenir plus propre et plus vert pour les gens d'ici et d'ailleurs. Je suis ravie d'accueillir ce Parc éolien de Kruger Énergie et Énergies Durables Kahnawà:ke à Saint-Michel. » - Claire IsaBelle, députée de Huntingdon et présidente de la Commission du travail et de l'économie



« En tant que partenaire communautaire dans le Parc éolien Des Cultures, Kahnawà:ke est très fière d'avoir participé à ce projet qui est bien plus qu'une initiative économique. Des Cultures démontre ce qu'on peut accomplir quand nous travaillons tous ensemble pour répondre aux besoins de la collectivité et de la planète tout en générant de la prospérité pour toutes les parties prenantes. Pour moi, c'est un exemple concret de réconciliation entre nos peuples, et je remercie Kruger Énergie et Hydro-Québec, les communautés de Saint-Rémi et Saint-Michel, et tous ceux qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité. » - Bud Morris, chef de la direction de Tewatohnhi'saktha et président d'Énergies Durables Kahnawà:ke



« Aujourd'hui, on célèbre l'aboutissement de plusieurs années d'efforts qui vont se traduire par des retombées positives dans la région pendant au moins 20 ans. Je tiens à remercier nos partenaires chez EDK ainsi que toute la communauté de Kahnawà:ke pour leur grande ouverture et, surtout, leur détermination à voir ce projet se réaliser. J'en profite également pour féliciter toute l'équipe de Kruger Énergie, ainsi que nos fournisseurs et partenaires impliqués dans la construction pour cette belle réussite. » - Jean Roy, vice-président principal et chef de l'exploitation, Kruger Énergie

En plus de contribuer à renforcer l'économie locale, ce projet de 70 millions $ permettra d'alimenter l'équivalent de plus de 2 500 foyers, et se traduira par la vente d'électricité renouvelable à Hydro-Québec Distribution pendant au moins 20 ans. Conçu selon les plus hautes normes en matière de développement respectueux du milieu de vie environnant, le Parc est alimenté par un réseau électrique entièrement enfoui.

Les municipalités d'accueil, ainsi que les propriétaires des terres sur lesquelles sont érigées les éoliennes, vont grandement bénéficier des retombées économiques du projet qui sont estimées à 15 millions $.

Les travaux du Parc éolien Des Cultures avaient débuté en août 2020 et ont été achevés en décembre dernier, dans le respect de l'échéancier et du budget.

Pour toute autre information concernant le Projet éolien Des Cultures, consultez le site web www.projeteoliendescultures.com.

À propos de Kruger Énergie

Une filiale de la société Kruger, Kruger Énergie se spécialise dans le développement et la gestion de centrales d'énergie verte et renouvelable. En tenant compte des installations hydroélectriques, éoliennes, de cogénération à la biomasse et solaires, Kruger inc. et Kruger Énergie possèdent et gèrent 42 sites de production totalisant une puissance installée de plus de 540 MW. (www.krugerenergie.com)

À propos d'EDK

Énergies Durables Kahnawà:ke a été fondée en 2010 en tant que filiale de la Commission de Développement économique de Kahnawà:ke. Sa mission est d'aider à répondre à la demande énergétique en développant des projets d'énergie renouvelable qui respectent la nature, réduisent notre empreinte énergétique collective et génèrent des revenus, des possibilités d'emploi et d'autres avantages pour les communautés d'accueil, Kahnawà:ke et les régions environnantes.

