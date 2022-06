De nouvelles mesures de soutien pour les familles et les éducateurs de la petite enfance au Manitoba contribuent à renforcer le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.





WINNIPEG, MB, le 27 juin 2022 /CNW/ - Il est essentiel de soutenir le travail précieux qu'accomplit la main-d'oeuvre du secteur de la petite enfance pour assurer le succès d'un système de garde d'enfants de grande qualité, plus particulièrement au moment où le nombre de places augmente dans l'ensemble du pays. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et du Manitoba unissent leurs efforts pour augmenter le nombre de places disponibles en garderie réglementée dans la province et investir dans les éducateurs de la petite enfance qui font un travail important chaque jour en s'occupant de nos enfants.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, s'est jointe au ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, Wayne Ewasko, pour annoncer que plus de 815 nouvelles places en garderie réglementée ont été créées un peu partout au Manitoba pour les enfants de 6 ans et moins, de même que la création d'une grille salariale qui aidera à assurer l'équité salariale pour les éducateurs de la petite enfance dans les garderies subventionnées à compter du 1er juillet 2022. La nouvelle grille salariale permettra aux conseils d'administration des centres de garde d'enfants sans but lucratif d'établir des échelles salariales équitables, cohérentes et concurrentielles à l'échelle de la province et aidera le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants à maintenir en poste des employés qualifiés et expérimentés, et à intensifier les efforts de recrutement.

Dans le cadre de l'Accord Canada-Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada investit 1,2 million de dollars sur cinq ans pour contribuer à améliorer les services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

L'établissement d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui répond aux besoins des familles et des enfants est un élément clé du plan visant à rendre la vie plus abordable tout en créant de bons emplois et en faisant croître l'économie. Dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent.

Le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants est en voie de devenir une réalité, puisque presque toutes les provinces, y compris le Manitoba, et tous les territoires du Canada constatent déjà des réductions des frais de garde d'enfants et que, d'ici la fin de 2022, les frais moyens pour les places réglementées offrant des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants seront réduits de moitié à l'échelle du pays. Cette cible est la même pour tout le pays sauf pour le Québec, qui dispose déjà d'un système abordable et solide.

Avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce que les éducateurs de la petite enfance soient au coeur du système, en valorisant leur travail et en leur offrant les possibilités de formation et de perfectionnement nécessaires pour soutenir leur croissance et l'essor d'un système de garde d'enfants de qualité.

« Les éducateurs de la petite enfance sont au coeur du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. L'annonce faite aujourd'hui avec le Manitoba est une étape importante pour valoriser leur travail essentiel et veiller à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour continuer à s'occuper de nos enfants chaque jour, d'autant plus que nous continuons d'étendre notre système national de garde d'enfants pour répondre aux besoins des familles partout au pays. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Notre gouvernement reconnaît qu'une main-d'oeuvre bien rémunérée est essentielle pour stabiliser et renforcer le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants et constitue une étape essentielle pour remédier aux pénuries de main-d'oeuvre. Cet investissement aidera le personnel dévoué à offrir des soins de grande qualité et des possibilités d'apprentissage aux jeunes Manitobains et à assurer ainsi leur développement positif, ce qui favorisera leur réussite pendant toute leur vie. »

- Wayne Ewasko, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba

Une somme totale de 3,3 millions de dollars est allouée de l'Accord Canada-Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour financer 815 places en garderie pour les nourrissons et les enfants de 6 ans et moins, dont 68 places pour les nourrissons, 549 places pour les enfants d'âge préscolaire et 198 places pour les bambins. Le Manitoba investit 4,8 millions de dollars en nouvelles subventions de fonctionnement permanentes qui financeront 2 294 places en garderie d'âge scolaire pour les enfants de 7 à 12 ans.

investit 4,8 millions de dollars en nouvelles subventions de fonctionnement permanentes qui financeront 2 294 places en garderie d'âge scolaire pour les enfants de 7 à 12 ans. Un montant total de 34,7 millions de dollars est alloué depuis ce même accord conclu entre le Canada et le Manitoba pour soutenir la mise en place de la nouvelle grille salariale. Le Manitoba investit 2,3 millions de dollars supplémentaires pour veiller à ce que le personnel qui travaille dans les programmes de garde d'enfants d'âge scolaire soit également rémunéré de façon équitable et cohérente.

et le pour soutenir la mise en place de la nouvelle grille salariale. Le investit 2,3 millions de dollars supplémentaires pour veiller à ce que le personnel qui travaille dans les programmes de garde d'enfants d'âge scolaire soit également rémunéré de façon équitable et cohérente. Le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. Cela comprend un investissement fédéral de plus de 1,2 milliard de dollars pour le Manitoba de 2021?2022 à 2025?2026, en plus du financement de près de 98 millions sur quatre ans alloué à la mise en oeuvre de l'Accord Canada-Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un système pancanadien oeuvre Le gouvernement a versé 420 millions de dollars en 2021-2022 aux provinces et aux territoires pour recruter et maintenir en poste ces éducateurs à la petite enfance au moyen d'initiatives comme des subventions et des bourses destinées aux étudiants qui poursuivent des études en éducation de la petite enfance. Cela comprend un investissement ponctuel d'environ 19,2 millions de dollars en 2021-2022 pour soutenir la main-d'oeuvre dans le secteur de la petite enfance au Manitoba .

En réponse aux demandes des provinces et des territoires et afin d'appuyer la mise en oeuvre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le budget de 2022 propose de verser 625 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, en vue d'établir un fonds pour l'infrastructure d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce fonds permettra aux provinces et aux territoires d'investir davantage dans les services de garde d'enfants, par exemple en construisant de nouvelles installations.

pancanadien Plus de 95 % des travailleurs des services de garde sont des femmes, et bon nombre d'entre elles gagnent de faibles revenus, le salaire médian étant de 19,20 $ l'heure.

Les investissements dans les services de garde profiteront à toute la population canadienne. Des études montrent que pour chaque dollar investi dans l'éducation de la petite enfance, l'économie dans son ensemble reçoit entre 1,50 $ et 2,80 $ en retour.

