Aider les familles autochtones de Winnipeg à bénéficier de pratiques novatrices en apprentissage et garde des jeunes enfants

WINNIPEG, MB, le 27 juin 2022 /CNW/ - Le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants évolue dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant. Déterminer les pratiques et les solutions novatrices qui répondent le mieux aux besoins des enfants et des familles améliorera les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, pour le bien de toutes les familles au Canada.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement à la Fondation de l'Université de Winnipeg pour son projet de garderie avec l'Association étudiante de l'Université de Winnipeg. Les fonds sont versés dans le cadre du Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le projet recevra un financement fédéral total de 331 287 $ sur 24 mois, à compter d'avril 2022. Il mettra l'accent sur l'exploration, la mise à l'essai et l'aménagement d'une aire de jeu extérieure sécuritaire pour offrir un apprentissage et des programmes adaptés à la culture autochtone de niveau optimal pour les enfants et leur famille, tout en offrant un perfectionnement professionnel autochtone au personnel.

Le gouvernement du Canada vise à appuyer l'amélioration de la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour toutes les familles canadiennes et leurs enfants. Le projet contribuera à mieux comprendre l'évolution du secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Les résultats obtenus contribueront à la création d'un bassin de connaissances et d'expertise, comme des pratiques exemplaires, des outils, des modèles et des approches qu'il pourrait être utile de répéter, d'élargir ou d'adapter dans d'autres communautés ou régions du Canada.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a apporté de réelles améliorations pour rendre la vie plus abordable d'un océan à l'autre, notamment en faisant un investissement historique pouvant s'élever à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour la mise sur pied du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. Cet investissement permettra aux gouvernements de travailler de concert pour offrir un tarif moyen de 10 $ par jour aux parents d'ici mars 2026 pour toutes les places en garderie réglementée; la première modification apportée sera une réduction de 50 % des frais moyens pour les places réglementées dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants d'ici la fin de 2022.

« Les pratiques novatrices peuvent contribuer à élaborer des solutions qui répondent mieux aux besoins des enfants autochtones partout au Canada. Il est essentiel d'enrichir les services de garde et les programmes de grande qualité et culturellement appropriés pour respecter les besoins uniques des enfants autochtones et y répondre afin que ceux?ci bénéficient du meilleur départ possible dans la vie. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Le projet de garderie de l'Association étudiante de l'Université de Winnipeg offre un service essentiel aux étudiants, et aux membres des facultés, du personnel et de la communauté qui ont de jeunes enfants. Le financement généreux du gouvernement du Canada nous permet d'améliorer l'infrastructure extérieure du service de garde et de remplir notre engagement à prendre des mesures concrètes en faveur de la vérité et de la réconciliation. La Fondation de l'Université de Winnipeg est fière de prendre part à ce projet pour soutenir la garderie de l'Association étudiante. »

- Javier Schwersensky, président et directeur général de la Fondation de l'Université de Winnipeg

Le Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants appuie l'élaboration, l'exploration et la mise à l'essai d'approches novatrices visant à aider les enfants et les familles à avoir accès à des programmes et services de qualité, abordables, flexibles et inclusifs en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants partout au pays.

L'appel de propositions pour ces projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants s'est déroulé du 20 octobre 2020 au 7 janvier 2021.

Reconnaissant le rôle de chef de file du Québec en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada travaille à la conclusion d'une entente avec la province pour veiller à ce que le financement de l'innovation en matière d'apprentissage des jeunes enfants soit disponible pour les projets québécois.

travaille à la conclusion d'une entente avec la province pour veiller à ce que le financement de l'innovation en matière d'apprentissage des jeunes enfants soit disponible pour les projets québécois. Dans les budgets de 2016 et 2017, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 7,5 milliards de dollars sur onze ans en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. De ce montant, 100 millions de dollars sont consacrés au Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

2017, le gouvernement du s'est engagé à verser 7,5 milliards de dollars sur onze ans en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. De ce montant, 100 millions de dollars sont consacrés au Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les investissements dans les services d'apprentissage et garde des jeunes enfants profiteront à toute la population du Canada . Des études démontrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Vers des services de garde à 10 $ par jour - Canada.ca

