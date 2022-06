Investissement dans une installation de pointe pour Aspire à l'appui d'une production alimentaire durable





LONDON, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Le secteur agricole canadien continue de mettre au point des moyens novateurs pour répondre à la demande d'aliments produits de façon plus durable. Aujourd'hui, Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, un investissement à hauteur de 8,5 millions de dollars pour Aspire à l'appui de la construction d'une installation commerciale de fabrication de protéines de grillons.

Les nouvelles sources de protéines, comme les insectes, offrent au secteur agricole et agroalimentaire canadien la possibilité de répondre de façon plus durable à la demande mondiale de nourriture. L'objectif d'Aspire de s'attaquer à la pénurie alimentaire mondiale l'a amené à se concentrer sur la production d'insectes comestibles, qui peut fournir des volumes élevés d'aliments nutritifs avec une faible empreinte environnementale.

Grâce au financement accordé dans le cadre du programme Agri-innover, Aspire utilisera les plus récentes technologies intelligentes pour créer les conditions de croissance idéales pour les grillons dans ses installations de London, en Ontario. Cet investissement permettra à l'entreprise de surveiller et de produire des milliards de grillons à la fois, ce qui donnera une protéine riche en nutriments pour les marchés des aliments santé et des animaux de compagnie. Cette technologie permettra également de réduire considérablement le coût de production d'Aspire, rendant ses produits plus attrayants pour la vente sur les marchés nationaux et internationaux.

La transformation d'insectes en produits de qualité alimentaire est encore relativement nouvelle pour l'agriculture canadienne. Toutefois, les sources de protéines de remplacement comme les insectes offrent la possibilité de répondre de façon plus durable à la demande mondiale d'aliments en utilisant moins d'eau, d'énergie et d'espace et en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre pendant la phase de production.

Le gouvernement du Canada soutient l'innovation à valeur ajoutée et la commercialisation de technologies de pointe dans le cadre d'une industrie agricole et agroalimentaire concurrentielle et durable.

Citations

« Aspire redéfinit ce que signifie la production durable d'aliments et comment la technologie intelligente peut transformer cette vision en réalité. L'installation novatrice d'Aspire contribuera à asseoir davantage la réputation de London comme centre de technologie de pointe, contribuant fortement à la position de l'Ontario et du Canada en tant qu'innovateurs dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La ville de London attire les leaders et les pionniers de l'innovation technologique qui sont déterminés à rendre le monde meilleur. Aspire est dans son élément ici, car l'entreprise redéfinit ce qui est possible dans le secteur des protéines d'insectes, créant de nouvelles solutions pour la production alimentaire durable. »

- Arielle Kayabaga, députée, London-Ouest

« La force de l'agriculture canadienne a toujours été son ouverture aux nouvelles idées et aux nouvelles approches. Aspire contribue à remodeler notre façon de penser à l'agriculture et ouvre la porte à de nouvelles possibilités de produits et de marchés. »

- Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre de Revenu national et député, London-Centre-Nord

« Aspire tient à exprimer sa reconnaissance à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour son soutien à cette première installation commerciale. La population croissante et la demande accrue de nourriture et de matériaux nécessitent des solutions durables et évolutives afin de nourrir la population mondiale. »

- Mohammed Ashour, cofondateur et PDG, Aspire

Faits en bref

L'entreprise Aspire a été fondée en 2013 par cinq étudiants de l'Université McGill intéressés à trouver des solutions à la pénurie alimentaire mondiale. L'entreprise a été créée après que l'équipe eut remporté le prestigieux prix Hult 2013, doté d'un million de dollars américains, un concours annuel d'entrepreneuriat social qui met au défi les étudiants de créer des entreprises qui contribuent à résoudre un problème social urgent.

Aspire a commencé par des projets pilotes dans plusieurs pays, en utilisant différentes technologies de production et différents marchés, pour devenir un leader de la production évolutive de grillons. En plus de son installation de London , en Ontario , l'entreprise possède un centre de recherche et de développement à Austin , au Texas .

, en , l'entreprise possède un centre de recherche et de développement à , au . Lors de tests effectués dans ses installations de recherche et développement à Austin , au Texas , les émissions de gaz à effet de serre produites par Aspire lors de la production de protéines de grillons étaient inférieures de plus de 40 % à celles générées par la production de saumon d'élevage et de poulet et dinde biologiques.

tests effectués dans ses installations de recherche et développement à , au , les émissions de gaz à effet de serre produites par Aspire lors de la production de protéines de grillons étaient inférieures de plus de 40 % à celles générées par la production de saumon d'élevage et de poulet et dinde biologiques. La demande de sources novatrices de protéines est en croissance, le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie dépasse les 90 milliards $US et la demande mondiale d'insectes comestibles destinés à la consommation humaine devrait atteindre plus de 8 milliards $US au cours de la prochaine décennie.

Sur le plan nutritionnel, les grillons sont riches en protéines et contiennent des vitamines A, B, C, D, E et K. Toutes les parties du grillon sont comestibles.

L'objectif du programme Agri-innover est d'accélérer la commercialisation et l'adoption de produits, de technologies, de procédés et de services novateurs qui accroissent la compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire canadien.

Liens supplémentaires

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 17:13 et diffusé par :