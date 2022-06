Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie la Classique Pif Portes Mackie





QUÉBEC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 27 000 $ à la Classique Pif Portes Mackie, qui aura lieu jusqu'au 2 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« La Classique Pif Portes Mackie est de retour, au grand bonheur des spectateurs et des athlètes. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous, qui contribue à la notoriété de la région et entraîne des retombées économiques et touristiques positives. J'invite tous les participants à prolonger leur séjour pour découvrir les nombreux autres attraits qu'offre l'Estrie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« En plus d'accueillir les meilleures équipes de balle lente, la 45e édition de la Classique Pif Portes Mackie propose, après deux ans d'absence à cause de la pandémie, un programme d'activités palpitant pour les familles. Les responsables n'ont rien ménagé pour que le séjour des visiteurs soit agréable et mémorable! Je tiens à souligner l'immense travail d'organisation réalisé, car il fait en sorte qu'autant les équipes que le public se sentent les bienvenus. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :





stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

