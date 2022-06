DE NOUVEAUX INVESTISSEURS SE JOIGNENT À L'ACTIONNARIAT DU GROUPE G2MC.





MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins Capital et Gestion d'Actifs Saturnia se joignent au groupe d'investisseurs dirigé par la Corporation Financière Champlain (Champlain), qui inclut aussi Fondaction, dans l'acquisition de G2MC, un détaillant de meubles opérant sous les bannières Maison Corbeil, Jardin de Ville, Galerie du Meuble, MUST et Home Société. La force combinée des investisseurs permettra à G2MC d'entamer un plan de croissance dans les provinces de l'ouest du pays.

G2MC a été créé en 2012 avec une vision de Champlain de consolider le marché fragmenté dans le détail du meuble haut de gamme au Québec et en Ontario. Champlain et certains des investisseurs de 2012 ont aussi choisi de réinvestir dans l'entreprise afin de poursuivre sa stratégie de croissance par le biais d'initiatives organiques et d'acquisitions stratégiques.

Philippe Arra?ta, anciennement PDG de Mountain Equipment Coop, un haut dirigeant de Best Buy Canada et consultant au sein de la firme McKinsey & Company, assume le rôle de Président exécutif du Conseil d'administration de la société. Éric et Stéphane Corbeil continueront à diriger la société et Johanne Bourque continuera d'occuper le poste de Présidente de la division Jardin de Ville.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

À propos de Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement des investissements variés au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désirant croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À propos de G2MC

G2MC est le regroupement des sociétés Galerie du Meuble (acquis en 2012), Maison Corbeil (2013) et Jardin de Ville (2015). G2MC est un leader dans l'industrie du meuble haut de gamme et du design, autant intérieur qu'extérieur, et desserre sa clientèle grâce à travers ses 15 magasins au Québec et en Ontario (Toronto et Ottawa) ainsi que ses trois sites transactionnels. G2MC possède un portefeuille de marque forte regroupant : La Galerie du Meuble, Maison Corbeil, Jardin de Ville, MUST, Home Société.

www.maisoncorbeil.com

www.jardindeville.com

www.lagaleriedumeuble.com

www.homesociete.ca

À PROPOS DE DESJARDINS CAPITAL

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, d'accompagner et de garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 3,0 milliards de dollars en date du 31 décembre 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 670 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et à créer plusieurs milliers d'emplois, cette filiale du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.

SOURCE Corporation Financière Champlain

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 16:22 et diffusé par :