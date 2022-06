Avis aux médias - Opération 1er juillet - La Ville de Montréal est prête pour la période des déménagements et lance un appel aux Montréalais.es qui auraient besoin d'aide à l'approche du 1er juillet





MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques et maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, invite les représentant.es des médias à une mêlée de presse afin de répondre aux questions portant sur l'Opération 1er juillet, mise sur pied pour la période des déménagements. Il sera accompagné de M. Vincent Brossard, directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments au loyer de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), qui pourra également répondre aux questions des journalistes.

MÊLÉE DE PRESSE

Date : Le mardi 28 juin 2022



Heure : 11 h 30



Lieu : Devant les Habitations Paxton

1 621, rue Paxton, Montréal, H3J 2Z9

