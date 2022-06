NielsenIQ accélère le développement de sa stratégie de commerce de détail mondiale avec la nomination de Dawn E. Norvell au poste de responsable de son Retail Lab





NielsenIQ renforce son équipe de commerce de détail internationale de premier plan avec la nomination de Dawn E. Norvell au poste de responsable mondiale du nouveau NielsenIQ Retail Lab. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Norvell dirigera une équipe de professionnels d'avant-garde créée pour identifier au mieux les besoins des clients du secteur du commerce de détail, apporter des solutions et permettre aux détaillants d'utiliser la gamme complète de produits de NielsenIQ afin d'améliorer leurs résultats. Norvell élaborera une stratégie de gestion des ventes et de gestion commerciale dans le but d'élargir la portée de l'analyse en matière de commerce de détail de NielsenIQ et permettre la croissance au sein de l'unité commerciale.

« Le NielsenIQ Retail Lab joue un rôle primordial dans notre stratégie de commerce de détail internationale et le succès de notre entreprise. La connaissance du marché mondial et l'expérience pointues de Dawn offrent un point de vue exceptionnel sur le commerce de détail d'aujourd'hui », déclare David Johnson, président mondial du commerce de détail chez NielsenIQ. « Sa vaste expérience concrète renforcera notre large gamme d'offres pour les clients sur le marché et apportera une réelle valeur à notre équipe de commerce de détail. Nous sommes ravis que NielsenIQ continue d'attirer les plus grands talents parmi les penseurs novateurs et les leaders visionnaires. »

Norvell est un chef d'entreprise visionnaire qui a obtenu des succès remarquables et qui possède une vaste expérience dans le domaine du commerce de détail. Son expertise en matière d'analyse des données des consommateurs et des fabricants, sa recherche de solutions élaborées visant à résoudre les problèmes liés à l'entreprise, sa gestion des profits et des pertes et sa stratégie commerciale axée sur le consommateur, nous permettrons de fournir de solides résultats commerciaux à long terme.

« Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de collaborer avec NielsenIQ car sa réputation d'excellence en matière de service client et son dévouement à fournir une analyse experte des tendances des consommateurs et du marché est sans égal », déclare Dawn E. Norvell. « J'apprécie également le nouveau Retail Lab de l'entreprise, un véritable laboratoire au concept innovant qui permet d'analyser et de résoudre les problèmes fondamentaux des détaillants tout en leur offrant la possibilité de monétiser leurs points forts. Je suis impatiente de générer de solides résultats commerciaux en dirigeant et en constituant une équipe diversifiée de penseurs novateurs et de professionnels talentueux au sein du NielsenIQ Retail Lab. »

Avant de rejoindre NielsenIQ, Norvell a exercé chez Walmart pendant plus de 10 ans les fonctions d'acheteuse senior et de négociante dans les domaines de l'alimentation, des consommables et de la beauté. Elle a été récompensée par divers prix de l'industrie, notamment le prix Walmart's Merchandising Excellence Impact Award et le prix Walmart's Risk Thinking Award. Par ailleurs, Norvell s'est exprimée en tant qu'oratrice principale au cours de nombreux événements de l'industrie et a été identifiée comme une dirigeante au sein de l'industrie de la beauté « plutôt puissante » dans « Black Women in Beauty: 15 Beauty Executives Who Are Changing the Industry » du magazine Essence.

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ est une société internationale de services d'information qui offre ce qui se fait de mieux en matière de mesure des comportements du consommateur et des performances des détaillants grâce à la compréhension la plus connectée, complète et exploitable de l'évolution du consommateur omnicanal mondial. NielsenIQ est une source de confiance pour les secteurs auxquels elle offre ses services et un pionnier oeuvrant à la définition de la mesure des comportements du consommateur et des performances des détaillants du siècle prochain. Ses données, informations connectées et analyses prédictives optimisent les performances des sociétés de BCC et de commerce de détail en les rapprochant des communautés qu'elles servent et en les aidant à stimuler leur croissance.

Société de portefeuille d'Advent International, NielsenIQ évolue sur plus de 90 marchés et couvre plus de 90 % de la population mondiale. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur NielsenIQ.com.

