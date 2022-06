Lancement de la quatrième cohorte du Programme sur l'apprentissage et le perfectionnement des Inuits par le gouvernement du Canada au Nunavut





Pilimmaksaivik (Centre d'excellence fédéral pour l'emploi des Inuits au Nunavut) coordonne cette initiative de formation préalable à l'emploi qui crée des possibilités de formation adaptées à l'emploi et à la culture pour dix participants inuits.

IQALUIT, NU, le 27 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a récemment fait un autre pas important vers une fonction publique représentative au Nunavut en lançant la quatrième cohorte du Programme sur l'apprentissage et le perfectionnement des Inuits (PAPI). Dirigé par Pilimmaksaivik (le Centre d'excellence fédéral pour l'emploi des Inuits au Nunavut), le PAPI est une initiative de formation professionnelle visant à offrir aux Inuits des occasions d'acquérir la confiance, les compétences et les connaissances essentielles pour un emploi au gouvernement.

Ce programme de 16 mois, qui comprend quatre affectations d'une durée de quatre mois chacune, offre une formation préalable à l'emploi à l'appui des responsabilités du gouvernement du Canada en vertu de l'article 23 (emploi des Inuits) de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Cet article exige que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut s'emploient à accroître la participation des Inuits au sein de la fonction publique du Nunavut à un taux représentatif à tous les niveaux. L'emploi des Inuits dans le secteur public du Nunavut est essentiel à la prospérité des Inuits et constitue un élément essentiel des obligations du Canada en vertu de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et de ses engagements à l'égard de la réconciliation.

Cette récente cohorte du PAPI est composée de dix participants provenant de cinq collectivités du Nunavut. Les demandes ont été reçues à l'automne 2021 et les affectations ont commencé la semaine du 28 mars, après une semaine d'intégration. Le Programme mise sur des pratiques exemplaires recommandées dans l'analyse de la population active des Inuits du Nunavut et dans l'enquête auprès des fonctionnaires du gouvernement du Nunavut, y compris l'intégration considérable des cultures et des langues inuites. Au total, dix ministères et organismes fédéraux du Nunavut offrent des affectations pour cette cohorte.

Cette initiative représente l'engagement élargi du gouvernement du Canada à l'égard d'une relation renouvelée - de nation à nation, de gouvernement à gouvernement, et entre l'État et les Inuits - axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat en tant que fondement d'un changement transformateur.

« La fonction publique du Canada devrait être le reflet des Canadiens et des Canadiennes, et tout particulièrement dans le Nord. Avec cette nouvelle cohorte, nous nous appuyons sur les succès du Programme sur l'apprentissage et le perfectionnement des Inuits et nous collaborons avec nos partenaires pour nous assurer que les Inuits sont représentés dans les gouvernements fédéral et territoriaux. Je félicite les participants de cette quatrième cohorte à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience et des compétences propres à l'emploi, et j'ai hâte de voir la fonction publique du Nunavut refléter de plus en plus la population qu'elle sert. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

Le Canada a mis sur pied Pilimmaksaivik (le Centre d'excellence fédéral pour l'emploi des Inuits au Nunavut ) en 2016 afin d'adopter une approche pangouvernementale en matière d'emploi des Inuits. Relevant de CanNor, Pilimmaksaivik est un bureau central de coordination chargé de la mise en oeuvre de l'article 23.

a mis sur pied Pilimmaksaivik (le Centre d'excellence fédéral pour l'emploi des Inuits au ) en 2016 afin d'adopter une approche pangouvernementale en matière d'emploi des Inuits. Relevant de CanNor, Pilimmaksaivik est un bureau central de coordination chargé de la mise en oeuvre de l'article 23. Le PAPI a été lancé en 2013 à titre d'initiative clé de formation préalable à l'emploi. Depuis, trois cohortes de participants ont terminé le Programme.

Huit Inuits du Nunavut ont accepté des emplois à temps plein au sein du gouvernement fédéral au Nunavut après avoir participé à la cohorte de 2021 du PAPI.

ont accepté des emplois à temps plein au sein du gouvernement fédéral au après avoir participé à la cohorte de 2021 du PAPI. Les ministères et organismes suivants offrent des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement pour la cohorte de 2022 : Agence canadienne de développement économique du Nord, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada, Agence Parcs Canada, Services publics et Approvisionnement Canada, Service Canada, Service des poursuites pénales du Canada et Savoir polaire Canada.

