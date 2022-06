Autoroute 40 (Métropolitaine) à Mont-Royal et à Montréal - Fermeture complète en direction est du jeudi 30 juin au lundi 4 juillet 2022

Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route que l'autoroute 40 (Métropolitaine) sera fermée à la circulation en direction est entre les échangeurs Côte-de-Liesse et des Laurentides au cours du long congé de la fête du Canada,...

Premier camion à émission zéro dévoilé par Clean LogisticsIl s'agit d'une étape importante du partenariat entre Clean Logistics et REFIRE, qui contribuent ensemble à la décarbonisation du secteur du transport routier de marchandises dans l'UEClean...